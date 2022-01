Las confesiones más íntimas de Julián Muñoz y sus vis a vis con Isabel Pantoja: "Tuvimos relaciones"

Julián Muñoz ha hablado por primera vez y sin tapujos sobre los entresijos de su relación con Isabel Pantoja en el documental, Julián Muñoz: no es la hora de venganza, es la hora de la verdad, emitido este viernes en Telecinco. El exalcalde de Marbella dibuja a la tonadillera como una persona interesada y ambiciosa, cuyo único fin era el poder y el dinero, él sin embargo se presenta como un hombre "hechizado" por el misterio de la artista.

Entre otras cosas, Julián Muñoz compartió el contenido de las cartas que escribía a Isabel Pantoja desde la cárcel e incluso desveló detalles íntimos de sus vis a vis. La cantante acudió a la cárcel 97 días después del ingreso del político y tuvieron un encuentro en el que asegura que "intimaron": "Te miras al espejo 20 veces, te echas colonia y dentro de lo que tienes allí vas impecable. La primera vez fue emocionante. Le pasaron a ella primero a la habitación y luego yo. Nos dimos un abrazo enorme, infinito y hubo llantos. Hacía mucho tiempo que no la veía", explicó sobre el encuentro que duró casi dos horas.

"Llevaba yo en la cárcel 4 o 5 meses y no había ido, sí hubo una relación. Pero imagínate un cuarto pequeño, las sábanas blancas... En esta habitación hay una cama y un baño, eso sí muy limpias. Puedes hablar, intimar o besarte o comerte un paquete de patatas. Pero en los vis a vis intimas con la persona, vamos que te acuestas con ella", aseguró en la entrevista con Paloma García Pelayo.

Después de esta visita, Julián Muñoz recordó una segunda visita "mucho más fría": "Fue una visita de negocios", dijo sobre su segundo encuentro en prisión con Isabel Pantoja. "Vino a preguntarme por el dinero que le habría dado a mi exmujer, Mayte Zaldívar", una información que salió a la luz y que molestó mucho a la cantante.

"¿Cómo se le ocurre pensar que yo le daba a Mayte Zaldívar 400.000 euros si no los tenía? Ahí me había dado el infarto, la angina, tenía problemas circulatorios y me habían ingresado. Estaba jodido, no percibí ninguna muestra de afecto. Fue una visita fría, no le guardo buen recuerdo. Todo distante. Allí, yo en Jaén y enfermo, me di cuenta que eso ya no iba a funcionar nunca más", afirmó, sobre los motivos de su ruptura.