Desenmascarando las mentiras de Julián Muñoz sobre su primera noche con Pantoja

Este viernes Telecinco propuso en horario de máxima audiencia el "blanqueamiento de un delincuente más, Julián Muñoz". Así se definió en la crónica rosa de Es la mañana de Federico el docudrama dedicado al exalcalde de Marbella en el que éste dio su versión del escándalo económico que le llevó a la cárcel y de su relación con Isabel Pantoja, a quien se esforzó por culpar de la complicada situación.

"Lo quieren convertir en inocente porque lo ha embrujado una gitana", dijo Federico Jiménez Losantos, que dijo que en Telecinco se esforzaron en presentar a Julián Muñoz como a un "pobrecito que cometió alguna irregularidad porque lo engañó una mujer".

Pantoja "le hizo hacer lo que no quería hacer", meter mano en las arcas de Marbella, se dijo con ironía en Es la mañana de Federico. Muñoz, por cierto, se olvidó de hablar de Mayte Zaldívar, que también cumplió condena en medio de la operación Malaya, centrándose siempre en criticar la figura de Pantoja.

Telecinco carece del "menor decoro" por prestar a Muñoz un espacio así para manifestarse en horario de máxima audiencia, recordando el "juicio "paralelo" de Rocío Carrasco en su propia docuserie, dijo Federico. "Es de vergüenza, dice que está en libertad provisional porque está muriéndose", aseguró refiriéndose a la "polipatología" con la que Muñoz justició su pronta salida de la cárcel.

Por no hablar las versiones diferentes del mismo hecho que da el propio Muñoz respecto a su libro de memorias, La cruda verdad, publicado en el año 2014. Algo que se manifiesta en el supuesto y primer encuentro sexual de ambos, que según Muñoz en el programa del viernes sucedió en el hotel Guadalpín, pero que antes -según su propio relato- ocurrió de otra manera.

Por no hablar de algo más: "Él no lo cuenta o no se ha querido emitir, pero va diciendo que él rompió la cama del Guadalpín", dijo Beatriz Cortázar refiriéndose al hotel marbellí donde supuestamente ocurrió el encuentro.

En todo caso, en su libro de memorias el mismo Julián Muñoz dio otra versión distinta y en otras fechas distintas. Fue -contó Cortázar en esRadio- en La Candelaria y antes de la fiesta del Rocío. "Contradice la versión de su propio libro, en la que contaban que ocurrió después de que una amiga de Pantoja saliera discretamente de la habitación cuando Julián llamó a la puerta".

Un factor que ya lleva a dudar de la "credibilidad" de un señor que, para empezar, es un "delincuente que ha mentido a su mujer y a sus hijos". Federico Jiménez Losantos coincidió, asegurando que "este señor debería estar en la cárcel. No ha leído su libro para saber que está mintiendo".

Cortázar señaló otro factor discordante en el relato de Muñoz: "Que en el vis a vis con Isabel en la cárcel, aparte de llorar mucho", aprovecharon para acostarse de nuevo. "En el libro dijo que no hubo nada. Un largo abrazo, que lloraron mucho… Me cuadra más la versión del libro, me cuesta creer que Pantoja se ponga a hacer eso en un vis a vis en la cárcel", dijo la periodista en esRadio.