Se resquebraja la amistad de Rocío Flores y Marta Riesco: "No quiero tener una conversación ahora mismo"

Desde que se confirmó la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, Rocío Flores está pasando por un momento complicado, no solo por la separación de su padre y Olga Moreno, sino por las circunstancias en las que éste ha comenzando una aventura con una de sus amigas cercanas. Marta negó la semana pasada en El programa de Ana Rosa que sean amigas íntimas, algo que todos los que las conocen han puesto en duda ya que la reportera fue la encargada de organizar la fiesta por el 25 cumpleaños de Rocío este mismo año.

Este lunes Rocío volvió a hablar sobre Marta en el programa de las mañanas de Telecinco, donde se refirió a ella con cierto desdén. La hija de Rocío Carrasco y Antonio David se negó a contestar a las preguntas sobre qué le parece el nuevo noviazgo de su padre: "Todavía no lo he gestionado y no voy a decirte los sentimientos que me produce, por respeto a la nueva pareja de mi padre", dijo. "Es mi compañera, la respeto y esto es lo que hay. No voy a opinar, por lo menos públicamente", añadió.

Rocío insistió en que quiere que todo el mundo sea feliz y que se hagan las cosas "de la mejor manera posible". "¿Te va a costar ser amigui de Marta?", le preguntó Joaquín Prat entre risas. "Creo que ella respetará mis tiempos y yo también respetaré muchas cosas", respondió evitando ser tajante. Tampoco cree que tenga una conversación pendiente con Riesco. "No quiero tenerla ahora mismo, no porque tenga nada en contra de ella, sino porque no me encuentro capacitada. No quiero saber nada", sentenció.

Lo cierto es que ambas se siguen en redes sociales pero cabe recordar que Rocío borró todo rastro en Instagram de la fiesta que le organizó Marta cuando el pasado mes de octubre salió a la luz el affaire con Antonio David. La explicación que se dio entonces es que quería evitar cualquier publicación que hiciera referencia a su vida privada, pero aquello no terminó de convencer.

Rocío nunca llegó a creerse los rumores que relacionaban a su padre con su amiga, por lo que ver las fotos de Lecturas en las que Antonio David abandonaba la casa de Marta fue un golpe bajo. La periodista no considera que "haya hecho nada que esté mal" y no se siente responsable: "Yo estoy conmovida con lo que ha pasado ahora y lo respeto, respeto el dolor de todas las partes, pero no es mi tema", aseguró en su programa, y confirmó que está enamorada de Antonio David.