Cisma en 'Sálvame': Belén Esteban y Jorge Javier lideran las críticas a Paz Padilla por su alegato antivacunas

Belén Esteban se mostró muy contundente en el estreno de Sálvame Lemon Tea ante las polémicas declaraciones de Paz Padilla sobre las vacunas contra el covid en las que aseguró que "no sirven para nada". "Es una proteína que te mete la spider [sic], por donde entra el virus pero la vacuna es la del bicho de luján [sic], y ahora tenemos el bicho ha mutado y tenemos la oritrón, y el bicho no entra por la puerta sino por la ventana y te meten la spider que es la de la puerta pero no sirve para la ventana, y por muchas vacunas que te pongan dos o tres te infectas", dijo la presentadora durante las navidades.

"Que Paz Padilla diga eso me parece de una persona irresponsable por el tirón que tiene en televisión y con su número de seguidores. Por aprender, se tiene que aprender cómo se llama las variantes", decía respecto al viral oritrón en vez de ómicron que dijo Paz. "Me parece vergonzoso y me parece que hay que creer en la ciencia. (...) Creo que está mal informada", condenó Belén.

Casi al finalizar el programa, los colaboradores retomaron el tema para criticar la actitud de su compañera Paz Padilla. Sobre si ha hablado con la presentadora, Belén comentó que "me llamó cuando estaba en Marbella y no le cogí el teléfono. Paz no está enfadada pero está molesta", dijo. "Es que ya estoy muy harta, estamos viviendo todos esta pandemia, que llevaba sin ver a mi madre desde julio y la he visto ahora, y ¿por qué? Porque a la gente mayor les meten miedo, tiene miedo. No solo hablo del covid, que también ha habido suicidios, y todo viene por lo que viene", dijo resignada. "Yo estoy vacunada, pero a mi madre tenía pánico por todo lo que se ha contado y tuve que decirle que se vacunara. Es que los sanitarios están recibiendo ayuda de todo lo que han visto", añadió.

Por otro lado, Jorge Javier Vázquez opinó que la vacuna "debería ser obligatoria". "Lo que me da rabia de la gente que no cree en las vacunas es ese grado de superioridad que tienen con respecto a los que defendemos la vacunación y la ciencia", denunció. "Es un discurso imbécil. El 80% de las personas que ocupan ahora mismo las UCIs no está vacunada (...) La vacuna salva vidas", añadió Kiko Matamoros.