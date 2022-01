Gloria Camila desvela la miserable trampa de Rocío Carrasco y 'Sálvame' a Ortega Cano

Telecinco anunció este lunes la emisión de un nuevo especial sobre Rocío Jurado protagonizado por su hija Rocío Carrasco. Un nuevo proyecto homenaje en el que la hija de 'la más grande' abrirá las pertenencias de su madre que estaban en los famosos 18 contenedores sobre los que giró el anterior especial. Tal y como pudimos ver en el tráiler de 6 minutos emitido en Sálvame Lemon Tea, entre estos bienes se encontraban algunos que pertenecen a José Ortega Cano, Gloria Camila y José Fernando. Nada más verlos, Rocío aseguró que esas cajas serían entregadas a sus dueños, envío que, casualmente, coincidió con la emisión de las primeras imágenes emitidas sobre el especial.

Carrasco se los hizo llegar a través de un mensajero, sin embargo, José Ortega Cano se negó a recoger los bultos: "Dice que si quiere hacer llegar las cajas, lo que tiene que hacer es que su abogado se ponga en contacto con el de Ortega", aseguraron en Sálvame. Según el espacio de Telecinco, ante la negativa de Ortega Cano, Rocío Carrasco se puso en contacto con Aniceto, cuñado del torero, que se encontraba en el domicilio en esos momentos, para explicar el contenido de las cajas que finalmente no fueron entregadas.

Una versión que dista mucho de la ofrecida horas después por Gloria Camila, que destapó la encerrona preparada por su hermana y La fábrica de la tele. Según la colaboradora, su padre y su tío Aniceto pidieron al repartidor que entrara con la furgoneta dentro de la casa para hacer la entrega con la máxima discreción puesto que en el exterior había varios medios de comunicación: "El repartidor le dice que no puede entrar dentro porque le han dicho que reparta fuera. Entonces claro, mi tío dice que en la puerta no y que a ver qué dice mi padre. Mi padre dice que en la calle no, que son muchísimas cajas y que no van a estar ahí fuera". Tras descubrir que todo formaba parte del show televisado de Sálvame y Rocío Carrasco, Ortega llamó a su abogado y le explicó la situación. Este le recomendó que era mejor esperar y hacer un inventario del contenido de las cajas: "Lo mejor es que todo quede por escrito para evitar malos entendidos en un futuro".

A pesar todo, Gloria Camila se mostró muy emocionada al ver el tráiler del nuevo especial, en el que Rocío muestra dibujos y fotografías de sus hermanos y los recuerda con cariño: "He llorado mucho viéndolo (…) El momento en el que sacó los retratos de Nueva York, el bloc, habla de la dedicatoria a mi padres. No tenía conocimiento de que existiese eso y después de quince años lo veo".

La joven volvió a lamentar el no tener comunicación con su hermana: "Es una mezcla de sentimientos. Me da mucha pena la situación. Que yo tenga que ver 15 años después esas cosas en una caja y por la televisión... Reconocer cosas que no recordaba y no tener la comunicación para poder hablarlo y recordarlo juntas. Al final es la hermana mayor dándole cosas a los pequeños que igual no recordamos. Siempre me está faltando esta parte (…) Le doy el tiempo que ella necesite y quiera para que me llame y hablar".