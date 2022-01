La advertencia de Marta Riesco a Chabelita para que no hable sobre lo que ocurrió en Cantora

El de Isa Pantoja es uno de los nombres que más ha sonado durante en los últimos días. Protagonista involuntaria de la actualidad, no solo se habla de ella por la parte que le toca tras la emisión de la docuserie de Julián Muñoz, sino también por la guerra sin cuartel que mantiene con su hermano Kiko Rivera, y por el misterioso fin de su amistad con Marta Riesco.

Las jóvenes pasaron de ser uña y carne a no dirigirse la palabra. Pero, ¿qué pasó entre Isa y la nueva novia de Antonio David Flores? Según informa Europa Press, la reportera conocería muchas intimidades de los Pantoja y habría amenazado a la propia Chabelita para que no hablase de ella, del fin de su amistad y de lo que ocurrió la famosa Nochevieja en Cantora. Al parecer, durante aquella noche tan especial, tuvo lugar un episodio de sexo lésbico en un sofá de la finca, protagonizado por al menos tres de las amigas de la hija de Isabel Pantoja.

Unos rumores en los que la hija de Isabel Pantoja prefiere no entrar, asegurando que prefiere "mantenerse al margen". "No creo que ella quiera sacar cosas del pasado pero por eso mismo no quiero seguir con el tema, porque es algo del pasado y no tiene sentido", afirmó muy seria, negándose a confesar por qué se acabó su amistad con Marta Riesco.

Sin embargo, Isa sí confirmó que ha visto la docuserie de Julián Muñoz, No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, en la que el ex alcalde de Marbella tacha a su madre de fría, ambiciosa y sin escrúpulos, culpándola de sus males y confesando que estuvo "abducido" y se avergüenza de cómo se comportó con Mayte Zaldívar y con sus hijas.

Unas polémicas declaraciones que han indignado a Chabelita pero en las que prefiere no entrar por el momento, reservándose para su visita semanal al plató de El programa de Ana Rosa, en la que se explayará sobre la docuserie de Julián Muñoz, con el que no puede disimular su enfado. ¿Cómo se ha tomado Isabel Pantoja las confesiones de su expareja? Isa prefirió no hablar: "No lo sé, no lo sé".