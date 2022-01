Las sorprendentes exigencias de Marta Riesco a sus jefes

Desde que saliese a la luz su relación con Antonio David Flores, Marta Riesco se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la prensa rosa. Mientras que ella asegura que quiere centrarse en su carrera de periodista y no quiere hacer negocio hablando de su vida privada, son muchas las voces que aseguran que lleva años intentando ser conocida. De hecho, estaría tan "encantada" con su nueva situación que ya habría exigido varios cambios a sus jefes en los programas donde colabora.

"Me cuenta que ella quiere seguir siendo periodista, que lo está pasando fatal, que ella quiere estar detrás de todo esto. Yo le digo a la cara: ‘Creo que estás encantada con lo que te está ocurriendo’. Yo luego me vengo al programa y esta mañana me entero que Marta, que quiere seguir siendo periodista y que quiere estar alejada de todo esto y que no quiere estar en el centro, no entiende cómo no se la llama mas días en el programa Ya son las ocho porque ella es protagonista de las todas las historias que se están contando", desveló la periodista Gema López, que tuvo un tenso encuentro con la periodista en los pasillos de Telecinco.

Ese protagonismo al que hace referencia la colaboradora de Sálvame habría provocado que la reportera no acudiese a su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa: "Está muy agobiada". Aunque según la periodista, lejos de lo que pueda parecer, está disfrutando de estar en el foco mediático y no entiende que sus jefes no cuenten con ella cada día para comentar las noticias de las que ella misma forma parte. "Cree que está desperdiciada y que se merece una sección", afirmó Gema López.

"Digo yo: Si yo vengo de periodista porque lo que quiero es mantenerme al margen y me levanto a las cinco de la mañana agotada y hago reportajes y hago directos. ¿Por qué quiero ir a un plató a hablar de este tema?", continuó la comunicadora. "Entiendo que todos queremos trabajar más y venir más. Pero una cosa es venir como periodista y otra es querer venir porque te consideras la protagonista. Hasta el punto que ella cree que está desperdiciada y que este es su momento profesional.".

Entre las peticiones más sorprendentes que ha hecho desde que es "la nueva estrella de la cadena" destaca la exigencia de que no se emita "ni una sola imagen que sea de antes de operarse la nariz": "Mira que yo soy coqueta y me gusta salir bien, ¿pero en un momento de supuesta máxima preocupación lo que quieres es hacer más platós? Cuando ella me encontró en un pasillo, le expresé mi opinión. A quien le beneficia todo esto es a ella".

Otra de las revelaciones más sorprendentes es que Antonio David habría pagado tres meses de alquiler por adelantado a su nueva pareja. Según Jorge Javier Vázquez, mientras "Olga estaba pasando hambre en Supervivientes" y "la niña está trabajando en televisión", él le paga el alquiler a Marta Riesco.