Jordi Cruz: "Verónica Forqué fue muy feliz cuando estuvo con nosotros"

Jordi Cruz, un año más, ha sido imagen del cepillo dental eléctrico Oral-B iO. Durante su comparecencia ante los medios, contó entre otros muchos detalles, lo mucho que disfruta en MasterChef. "Llevamos muchas temporadas y no sé cuanto tiempo nos queda, aunque tampoco me preocupa, porque volveré a mis cocinas, que es lo mío, y contento con la experiencia. Me gusta la cocina saludable, me cuido, como fuerte un día a la semana, , y como de todo. Me encanta mojar pan, no creo en las dietas, sí en el control. Los insectos me dan grima". De esta manera lo contó.

Cuando se le preguntó por su relación con su novia, Rebeca, dijo que todo muy bien, sin entrar en detalles, y desmintió un rumor que circulaba , que era la desaparición de MasterChef Junior. " No es cierto, este año haremos 4. Yo con el que más disfruto es con el Celebrity. El normal es el más exigente, lo pasamos muy bien".

Al preguntarle por Verónica Forqué su respuesta no pudo ser más clara. "Cuando estuvo con nosotros, fue muy feliz. El Covid nos ha afectado a todos y ella se contagió. Lo contó una amiga suya, a veces se ponía más loquita, más caótica, cuando no había cámaras estaba divertida y estupenda. Su separación le afectó mucho. Tres meses después de haber grabado, te enteras de esa noticia, y nos quedamos todos helados, fue muy triste". Así lo confesó.

Jordi Cruz y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

"Es un concurso muy duro, y María del Monte no es nadie para opinar de MasterChef, porque la echamos el primer día, en cambio Fernando Tejero fue estupendo, porque es muy competitivo y lo pasó pipa. Jesús Castro, siempre estaba enfadado, y yo le preguntaba por qué había ido. De Saray puedo decir que me cae mal por cómo habló del programa, cuando ella vio que no tenía evolución ahí, decidió autodestruirse y liarla parda. La eché tres veces".

Jordi habló de Terelu, que "se lo curró muy bien, me recuerda a mi hermana Montse. Es muy peculiar, tiene sus cosas, le gusta irse a tomar una cañita, veo a Terelu como una persona muy natural, nada fingida, es muy curranta, la veo como una hermana mayor. Con Ana Obregón he estado mucho y conozco muy bien su lado frágil, también estuve en su momento con su hijo, la quiero mucho. Con Tamara Falcó me llevo muy bien, me hace mucha gracia como habla, le encanta ser pija, religiosa, es tal cual ",