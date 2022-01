La discusión que protagonizaron Paz Padilla y Belén Esteban el pasado jueves en Sálvame evidenció que la relación de algunos colaboradores con la presentadora no pasa por su mejor momento. Las palabras de Padilla sobre la inefectividad de las vacunas contra el coronavirus han provocado una grieta en la relación entre compañeros, pero Belén no está dispuesta a callarse, a diferencia de otros que prefirieron guardar silencio. "Creo que Paz no cree en la vacuna", dijo Belén contundente, provocando la salida de Paz del plató para no volver el resto de programa.

La presentadora culpó a los haters del revuelo formado en redes sociales y les acusó de haber manipulado sus palabras. "Cogen ese trozo, lo ponen en las redes y dicen ‘Paz Padilla dice que las vacunas no sirven para nada’. No soy ni negacionista, ni antivacunas", insistió. "Como lo que impera es el clickbait, cogen lo que quieren y lo hacen viral", añadió, culpando también a los medios de comunicación.

En su defensa, Paz Padilla aseguró que no le da importancia a las redes sociales, pero sacó a relucir un delicado tema del que solo se habla en foros y redes y que no sentó muy bien en plató: el supuesto divorcio de Carlota Corredera y Carlos de la Maza. "Lo que está claro es que lo importante es crear la noticia y como a mí me tachan de muchas cosas... Igual que ahora dicen de Carlota, que si se está divorciando", soltó sin pensar sobre su compañera. El enfado de Belén fue notable, y aunque Paz intentó arreglarlo asegurando que se trata de "un bulo de las redes", el malestar era palpable.

La separación de Corredera es una noticia de dudoso origen comentada en Twitter por la marea azul -los fans que defienden a Antonio David Flores- para atacar a la presentadora a raíz de la docuserie sobre Rocío Carrasco. Han sido meses y meses de rumores que Carlota intentó frenar a finales de 2021 con una publicación en Instagram dedicada a su marido. "Mi amor, mi compañero, mi red, mi cómplice, mi refugio, mi bálsamo, mi fuente de energía, mi hombro, mi vida, mi mayor suerte eres tú, Carlos", escribió.

Lejos de separarse, Carlos y Carlota crearon el año pasado su propia productora audiovisual. El matrimonio siempre ha estado ligado al mundo de la televisión, ella como periodista, directora y presentadora y él como cámara. Juntos formaron la productora audiovisual Alalba Audiovisual S.L., constituida el 28 de septiembre de 2021, y en la que el ambos están muy implicados.