Los mensajes de la madre de Ainhoa Armentia contra Urdangarín y la monarquía

Con permiso de Marta Riesco, Ainhoa Armentia se ha convertido en el personaje más buscado del año después de la publicación de unas fotografías que confirman su relación con Iñaki Urdangarín. Con el paso de los días los medios de comunicación hemos tratado de saber el tiempo real que tiene esta relación, y ya han comenzado a aparecer imágenes de la pareja realizadas meses antes y que hasta ahora habrían pasado desapercibidas.

Aunque la infanta Cristina supiera de la existencia de esta mujer desde el pasado mes de septiembre por boca de su marido, lo cierto es que los duques de Palma siguen casados y por el momento no han hecho oficial su separación. En la misma situación se encuentra Ainhoa, que aún no se ha separado de su marido Manuel Ruiz y continúa viviendo con él y sus hijos. Al parecer, aunque su matrimonio no estaba bien desde hace tiempo, este desconocía la relación de su mujer con Iñaki y ella se lo contó horas antes de que saliesen a la luz las polémicas fotografías.

También se ha indagado en la familia de Ainhoa Armentia y se han descubierto datos sorprendentes. El padre de Ainhoa se llama Vicente Armentia Estéfano y su madre Antonia Acedo, a la que llaman cariñosamente Toñi. Esta última es muy activa en redes sociales y le encanta compartir su día a día con sus amigos virtuales. Además comenta la actualidad política, parece gustarle mucho Mónica García, de Más Madrid, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Toñi se muestra muy crítica con la monarquía y comparte publicaciones contra la Corona, el rey Felipe y el rey emérito. En su muro de Facebook comparte mensajes como: "El error no es colocarse al lado del rey y saludar a los invitados. El error es tener rey. Seguimos en la edad media". Incluso uno dedicado a la princesa Leonor: "Que esta niña cobre 60.000 euros al mes y yo con 54 años, con 34 años cotizados y currados esté malviviendo con 431euros... qué queréis que os diga. ¿Viva el Rey?".

Llaman especialmente la atención los mensajes que dedicó a su recién estrenado yerno: "Que no te engañen con trucos y demás... Urdangarin irá a la cárcel, pero poco", escribió en junio de 2018.