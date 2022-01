Jorge Javier Vázquez vuelve a suspender una función minutos antes por "indisposición"

Jorge Javier Vázquez está volcado con su trabajo en el teatro, o al menos eso se encarga de anunciar en Sálvame cada vez que promociona su función Desmontando a Séneca. El presentador actúa de miércoles a domingo en el Teatro Reina Victoria de Madrid, pero la obra del pasado viernes 21 no fue como esperaba. El público se encontraba en sus butacas preparado para la función de las 20:00h cuando, quince minutos después de la hora prevista para el inicio del espectáculo, anunciaron su cancelación.

Los asistentes se vieron obligados a abandonar el teatro sin obtener ningún tipo de explicación, ya que solo se anunció que no habría función. Sin embargo, el periódico La Razón desvela que se trata de una nueva "indisposición" de Jorge Javier Vázquez, algo que ya ocurrió el pasado mes de noviembre con su obra en la localidad de Lorca (Murcia).

La función Desmontando a Séneca de Jorge Javier no está llenando el aforo del teatro en ninguna de sus funciones y, según el citado medio, "tan solo la mitad de sus butacas estaban ocupadas". No obstante, no está confirmado que la falta de público fuera el detonante de la suspensión del espectáculo.

El ayuntamiento de Lorca manifestó en su día su decepción con Jorge Javier por suspender la función alegando "problemas de salud", en concreto una afonía, ya que al día siguiente estaba de fiesta cantando con una drag queen en la fiesta Loco Bongo del Teatro Barceló. Los testigos de Semana aseguraron que Jorge Javier, efectivamente, "bailó, cantó y disfrutó de la fiesta", y él nunca lo negó.

Para defenderse, dijo que los vídeos estaban fuera de contexto y que a las 22 horas ya estaba en su casa, metido en la cama. Jorge Javier puntualizó, por otro lado, que no estaba cantando como aparece en los vídeos que han generado de la polémica, y que pese a su afonía tampoco se iba a"quedar en casa".