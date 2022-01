Sale a la luz la relación de Marta Riesco con otro famoso: "Me usó para hacerse conocida"

Continúa saliendo a la luz el controvertido pasado amoroso de Marta Riesco. Aunque desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores, la periodista ha asegurado en más de una ocasión que no tiene interés en convertirse en un personaje y que quiere seguir centrada en su trabajo en El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho. No obstante, son muchas las voces que aseguran que la colaboradora de Telecinco lleva años buscando la fama. Uno de los últimos en incorporarse a esta lista ha sido el torero Antonio Pavón que afirma que tuvo un "rollo de verano" con la periodista del que no guarda buenos recuerdos.

"Fue un rollo de verano, en 2018", recordó el exconcursante de Superviviente este lunes durante su paso por Sálvame. "Nos conocimos y nos gustamos. Nos estuvimos escribiendo, llamando... Yo creo que le gustaba un poco, pero también sé que lo hizo para acercarse al círculo de Isa Pantoja", aseguró. "Ni yo me enamoré, ni ella de mí. No me queda un recuerdo agradable de ella. El tiempo pone todo en su sitio, y se está demostrando que lo hace todo por interés. ¡A ver cuánto le dura su nueva relación! Cuando pueda le va a dar dos patadas".

Según Pavón, Marta se habría acercado a él por "interés puro y duro": "Después de terminar nuestra relación, me reventaba en el programa donde trabaja. Ella se introdujo en el mundo Cantora gracias a mí. Teníamos una amiga en común que paraba con Chabelita y trataba de meter la cabeza en todos los sitios donde iba. Al principio Isa no la tragaba. Siempre que aparecía Marta por Cantora, aparecía una imagen, una filtración, pero poco a poco se fue metiendo y metiendo en la familia. Y yo me fui apartando. Me usó para hacerse famosa. Ella iba a lo que iba, hace lo que sea posible por conseguir la fama o estar con los famosos".

El colaborador Kiko Matamoros se mostró muy crítico con el invitado y le tachó de "oportunista" y "machista". La periodista trasladó a Matamoros su opinión sobre la aparición de Pavón: "Es muy fuerte lo que está diciendo", le dijo. "Me confirma que emprenderá acciones legales contra los que no están contando verdades",.