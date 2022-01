Marta Fernández | Archivo

Todo no va ser divorcios y engaños en estos tiempos que estamos viviendo, primero con Antonio David Flores y Olga, y ahora con el bombazo de Urdangarin y la infanta Cristina.

A Jaime Martínez-Bordiú y a si mujer Marta Fernández no les puede ir mejor después de 12 años de relación. Dentro de unos meses cumplirán su primer año de casados. "Tenemos ganas de celebrarlo con amigos, pero hasta que no se normalice más lo del dichoso coronavirus, no vamos a hacer nada. El sitio lo tenemos pensado, he abierto en Madrid un club que se llama Truhán en pleno barrio de Chamberí, en la calle Fernández de la Hoz 47. Está muy divertido, lleva muy poco abierto, y es perfecto para tomar una copa después de cenar, hasta bien entrada la noche. Lo he puesto yo sola, con mis socios, Jaime no tiene nada que ver, al igual que con el restaurante que abrí en Marbella, que va estupendamente. Ahora en invierno lo cierro, pero en primavera ya lo abro para que esté listo para la próxima temporada".

"Estoy muy contenta, no paro de trabajar, por eso mismo no me planteo tener hijos", dice Marta Fernández. "A Jaime no le importaría a pesar de tener uno de 22 años." Así me lo contó durante la conversación telefónica que mantuvimos, ya que el matrimonio está pasado unos días en la localidad suiza de Gstaad. "Hemos venidoa descansar unos días a casa de unos amigos, yo con todo lo del club estaba agotada, y nos encanta la nieve y esquiar, y nos hemos venido para desconectar un poco. En Reyes nos fuimos a Sierra Nevada y nos contagiamos de la Covid, tengo que decir que nos trataron divinamente en el hotel, allí estuvimos hasta que dimos negativo los dos. Tuvimos suerte que fue muy leve. Ahora vivimos en Madrid, muy cerca de Truhán, y estamos encantados. Esperemos que todo vaya bien, porque he puesto mucha ilusión este nuevo proyecto".