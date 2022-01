Sonia Ferrer desvela los detalles de su boda con el policía Sergio Fontecha

Fue el pasado 5 de enero cuando, emocionada, Sonia Ferrer anunciaba a golpe de exclusiva su boda con su pareja desde hace un año, Sergio Fontecha. Centrada en los preparativos de su enlace con el amor de su vida -"se ha convertido en mi amante, mi mejor amigo y ahora, en mi futuro marido" confesaba en las páginas de la revista Hola, sin llegar a creerse el momento tan dulce que está viviendo- la presentadora ha adelantado algunos detalles de cómo será el día que le de el 'sí quiero' al policía nacional.

"Estoy intentando encontrar el dónde todavía" desvela, reconociendo que no tiene claro ni el lugar ni la fecha porque "no es fácil" dar con el enclave perfecto para su boda. "Será en Madrid y me gustaría que fuese cerca de casa. Vivo en la Sierra y sitios hay unos cuantos" añade.

"Mi boda será por lo civil porque yo ya me casé por la Iglesia" - con Marco Vricella, en el año 2007 - y "será algo más bien pequeñito" asegura, explicando que aunque no tendrá clara la fecha hasta que sepa dónde se convertirá en la mujer de Sergio Fontecha, sí tiene claro que será "este verano" porque le gusta el calor.

"Estoy muy muy ilusionada con los preparativos, pero todavía estoy intentando organizarlo. Estoy en los inicios y tengo poco que contar por el momento", admite, reconociendo que aunque "no está nerviosa", sí es "una persona impaciente". "Tengo ganas de saberlo ya todo", bromea.

En cuanto a su vestido de novia, ni siquiera ha comenzado a mirar opciones porque, como ella misma tiene claro, "el primer paso es saber el dónde y el cuándo. A partir de ahí, todo lo demás. Hasta que eso no lo tenga claro, no me pondré en marcha con el resto". Eso sí, desvela que "no soy clásica, pero sí muy romántica", apuntando que le gustan los diseños sencillos.

Unos preparativos en los que Sergio y ella van "de la mano" - "igual que yo, está intentando conseguir un sitio y una fecha" apunta - y en los que su hija, Laura, de 11 años, "tiene voz y voto en todo y claro que tendrá un papel significativo en la boda. Absolutamente", afirma.

Y si Sonia se encuentra inmersa en los preparativos de su enlace, también suenan campanas de boda para su exnovio, Álvaro Muñoz Escassi, y María José Suárez, a los que la presentadora no ha dudado en felicitar.