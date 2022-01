El escalofriante accidente de coche de Mónica Pont: "Mi cabeza se abrió, mi cara explotó contra el cristal"

La actriz Mónica Pont conmueve con el terrorífico relato de un reciente accidente de coche que la dejó en coma. "Mi cabeza se me abrió, se me veía hasta el cráneo porque mi cara explotó contra el cristal", explica.

Todo ocurrió, tal y como cuenta la propia Mónica Pont en una entrevista en La Razón, el pasado 9 d diciembre. "Tenía una cena y había dejado a mi perra en un salón para limpiarla. Cogí el coche deprisa, no me puse el cinturón y no se qué pasó porque perdí el conocimiento".

Mónica Pont no recuerda si se chocó ella u otro coche, pero "me dijeron que choqué contra una furgoneta". Como consecuencia, estuvo "cinco horas en coma". La ambulancia la llevó al hospital más cercano, y al ver que no despertaba, los médicos se preocuparon.

La actriz abunda aún más en las consecuencias físicas del golpe: "Se me arrancó todo el cuero cabelludo, me abrí la ceja, el párpado". El resultado, una conmoción cerebral y el citado coma.

Ahora Mónica se encuentra recuperándose de las consecuencias físicas del accidente. Pont ahora triunfa con la serie mexicana Mi fortuna es amarte, y de hecho reside en México desde el comienzo de la pandemia. Allí, -confiesa- se siente más reconocida que en España.

Y afirma, convencida: "Yo no quiero vender morbo, y si publiqué esto en Instagram fue en agradecimiento a mi cirujano y a todos los que me ayudaron".