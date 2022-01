Los dos años de amor de Rosalía con Rauw Alejandro y su explícito 'Hentai'

Rosalía, la última estrella musical española radicada en los Estados Unidos, estuvo recientemente en su tierra catalana, acompañada de su novio actual, el puertorriqueño Rauw Alejandro. Éste cumplió uno de esos días veintinueve años. Fueron a la estación de esquí de Baqueira-Beret, donde grabaron un vídeo sobre la nieve. Es el de una de las canciones que va a figurar en el tercer álbum de la cantante de San Cugat del Vallés, (la asocian asimismo con otro pueblo cercano), que ya lleva sonando unas semanas como anticipo del álbum "Motomani", muy esperado, pero que aún no tiene fecha fija de salida. Ese tema es "Hentai", que ha provocado ya algún escándalo por el contenido de su letra, en la que no faltan menciones sexuales. También se ha comercializado un "sencillo" titulado "La fama", una bachata en colaboración con el canadiense The Weekend.

Entretanto, Rosalía se siente muy dichosa junto a su último enamorado. Pensar en ella o en éste, habituados a llevar una vida muy agitada, nos lleva a aventurar que su relación por ahora no va a cristalizar en boda. Se quieren, aceptan ya ser fotografiados juntos, pero no hacen planes para un inmediato futuro. Ella ya ha tenido otros romances, el más conocido junto a C. Tangana, seudónimo de un estrafalario pero destacado gurú musical de los últimos tiempos, conocido asimismo como "El Madrileño", que en calidad de cantautor y productor discográfico cooperó para que Rosalía se convirtiera en un "boom" en los Estados Unidos, en relativamente poco tiempo. Detrás de la catalana hay un "clan", un equipo, que vela por su carrera, sus idas y venidas, apariciones en medios, qué vestidos ha de ponerse, un tanto extravagantes la mayoría. Es la forma de crear un mito, con muchos dólares por medio.

En ese mundo actual del "bussiness" musical en Norteamérica, que es señalar a Nueva York, Miami y sobre todo Los Ángeles, capitales en donde transcurre actualmente la vida de Rosalía, la ecléctica cantante barcelonesa ha encontrado un filón, apoyada como sostenemos por una importante oficina de márketing y publicidad. Lo que se lleva ahora entre los cantantes, en general, es una mezcla de estilos, fusiones de ritmos. El reguetón, cuya calidad niegan compositores de carrera, pero Rosalía no sólo lo tiene en su repertorio, variantes del jazz, el hip-hop, el trap, el pop en general. Música electrónica, experimental. Con su poderosa voz casi de soprano, ha triunfado por mezclar todos esos géneros y ritmos con una aportación muy personal de flamenco, que si no es del todo ortodoxo, trátemoslo como cercano. Jipíos de pronto tras un tratamiento pop. Y no se trata de negar que Rosalía no esté capacitada para el cante puro, ortododoxo, el que nace en el triángulo de Cádiz, sobre todo Jerez, Huelva y Málaga, sin olvidarnos de Córdoba, que lo interpreta cuando quiere y encuentra el sitio adecuado. Es que prefiere que se la reconozca como estrella muy espectacular en el escenario con ese cóctel tan variado antes mencionado. Y así atrae a una clientela mayoritariamente joven o progresista. Y en Estados Unidos saben qué es lo que vende: la novedad. De otra forma no se explicaría que nuestra compatriota haya ganado ya un montón de premios Grammy Latinos, a partir de su lanzamiento con "El mal querer". Con el corte de ese tema es como la prefieren allá. En España nos enteramos de su popularidad allende el Atlántico algo tarde, ya convertida en una joven diva que era admiradora de Madonna, Beyoncé, Rihanna y otras de su estilo.

Cuando la fotografió Annie Leibovitz para una portada de Vogue, Rosalía ya podía considerarse una privilegiada en el mundo de la moda. Porque a la hora de actuar no se corta un pelo y tiene modistas de última hora, que la visten "dando la nota". Aquí en Madrid los de la revista Shanghay la elevaron a poco menos que última musa de la corriente LGTB. Y ella, para quedar a bien en ese medio, especie de órgano oficioso de los homosexuales, no vaciló en declarar: "Es ya inevitable que se me considere una diva gay". Fotos que le han tomado, equívocas, junto a algunas estrellas, en actitudes comprometidas, son otra manera de llamar la atención, pues si no cambia de gustos, por el momento está muy feliz con su novio. El tal Rauw Alejandro luce bigoite, cuidada barba y tatuajes hasta el mismísimo trasero. Tiene canciones muy celebradas entre su parroquia, "Cúrame" y "Todo de ti", y no parará hasta cantar a dúo con su chica que, por lo menos desde estos pagos, creemos es más popular que él.

Rosalía, como todos los cantantes del planeta, está pendiente para iniciar su gira mundial, Motomani Tour, de las incidencias de la pandemia. Quiere actuar en España, donde no se ha prodigado lo suficiente. Artista que provoca desde luego polémicas. Aunque ella no quiere engañar a nadie: "Mis influencias van desde la Niña de los Peines, pasando por Justin Timberlake, y muchos más". Caben en sus conocimientos musicales, más de los que muchos le niegan, aparte del cante jondo, la copla, el gregoriano, la música culta… A sus veintiocho años pocas españolas han llegado donde ella fuera de nuestras fronteras. En los Estados Unidos, únicamente en los lejanos años 50 Carmen Amaya. Pedro Almodóvar, con su clarividente talento, ya la incluyó en su última película, "Dolor y gloria".¿Y saben lo último que he sabido? En 2008 se presentó al programa-concurso de televisión "Tú sí que vales". Y los listos del jurado, ahora llamados "coach", no la seleccionaron. Se les escapó...