La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Alaska y Daniel Carande para hablar largo y tendido de todos los temas de la actualidad rosa. Entre ellas, el todavía polémico triángulo formado por Iñaki Urdangarín, su amante Ainhoa Armentia y su todavía esposa, la infanta Cristina.

Y es que, pese a los últimos rumores de ruptura de la nueva pareja, parece un hecho que el divorcio se ha de consumar una vez emitido el polémico (y escueto) comunicado sobre la "interrupción" de su matrimonio.

Pero, ¿qué es lo que falla en este probable divorcio entre Iñaki y Cristina? Para Federico Jiménez Losantos, eso sería el dinero del caso Nóos que aún no ha sido devuelto por la pareja.

"La cuestión de fondo es que si tienes dinero fuera no lo puedes mover porque si no te pillan", dijo el director de Es la mañana de Federico en esRadio. La solución, entonces, es que concurra "alguien con más dinero" todavía que, a cambio de esa cuenta secreta, cubra gastos.

Jiménez Losantos fue más allá y reflexionó sobre quién en el entorno de Iñaki y Cristina pueda aportar ese dinero. Y surgió la figura del rey emérito Juan Carlos, todavía exiliado en Arabia Saudí por sus escándalos económicos con Corinna.

"Juan Carlos los tiene, y él puede decir: os voy dando a cada uno y a cambio me quedo lo que tenéis. Hacienda no te puede perseguir porque al no dividir una propiedad, no puede hacerlo. Y no lo pillas. La mejor manera es que alguien con más que tú te dé en negro, blanco o en transferencia el dinero. Te paga la parte correspondiente y le entregas el conjunto. Eso es lo lógico", dijo sobre el complicado y censurable punto en el que la pareja se encuentra.

Y es que Juan Carlos, al fin y al cabo, ya "vive en en otro mundo. Él lo puede hacer". Es más, para Federico, el inminente viaje de las dos hermanas, Elena y Cristina, a Emiratos Árabes "es para eso". "La cuestión es que Juan Carlos se encargue de repartir las cosas para que el divorcio sea como la seda y se deba solo por razones morales. Pero como entre Hacienda te quedas sin nada, su fortuna son fondos públicos que no devolvieron".