"Miradla: es latina, choni, inferior", estas son las desafortunadas palabras con las que la izquierda española está intentando boicotear a la ganadora del Benidorm Fest, Chanel Terrero, que representará a nuestro país en el próximo festival de Eurovisión. Unidas Podemos, CCOO y los nacionalistas gallegos del BNG, a los que a última hora se ha unido el Partido Popular, han pedido explicaciones detalladas sobre el resultado del festival, ponen en duda el trabajo de RTVE y el proceso que ha llevado a la victoria a la cubana-española y su tema "SloMo" superando así a otras propuestas como Tanxungueiras y su canción "Terra" o el cacareado "Ay mamá" de Riboberta Bandini. Estas últimas, al contrario que la ganadora, contaban con la aprobación de las feministas y de la izquierda en general.

Mientras el resultado sigue generando debate, lo cierto es que Chanel Terrero está arrasando fuera de nuestro país. Así se comprueba en las reacciones de varios expertos y seguidores del certamen musical, que califican la propuesta de profesional, rebosante de calidad y acertada para la ocasión.

Honest Vocal Coach, reconocido youtuber que analiza el festival de Eurovisión así como la calidad vocal de los participantes, asegura que el ritmo de SloMo "es salvaje" y la "coreografía es increíble", destacando la profesionalidad de Chanel a la hora de bailar y cantar a la vez.

Estas palabras se asemejan a las pronunciadas por otra famosa creadora de contenido, Noosh101, que centra sus vídeos también en Eurovisión: "Es una de las actuaciones más completas que España ha presentado nunca. Es una de las mejores coreografías que he visto. Entiendo por qué ganó y creo que lo hará muy bien en Eurovisión. Es muy difícil apartar la mirada de ella, es una artista increíble", asegura.

Otras como ThePeaceAround compara a Chanel con artistas consagradas como Jennifer López o Beyoncé: "Se mueve sin parar, la lanzan por todas parte y la calidad vocal no se inmuta. Eso solo pueden hacerlo las grandes. Estoy realmente impresionada con Chanel, es una de las mejores actuaciones en directo que ha visto para Eurovisión". Aunque todo depende de la calidad del resto de concursante, augura un "muy buen puesto" para la cantante en el certamen: "Han solucionado el problema de que la canción sea algo simple con una puesta en escena absolutamente increíble".

Por su parte, Chanel ha optado por esquivar las críticas de la izquierda y centrarse en lo verdaderamente importante: "Es verdad que hemos trabajo fuerte para llevar una candidatura cerrada al Benidorm Fest, pero no hay límites para la imaginación, ni para el arte y siempre se puede trabajar y pulir", explicó Chanel al digital 20 minutos después de su victoria. "Al final este es el resultado y no puedo más que agradecerlo y estar feliz. No quiero centrarme en las críticas, quiero centrarme en el trabajo que tenemos por delante".