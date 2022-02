Temporada de rupturas que culminaría con la de la relación de Antonio David y Marta Riesco. La pareja se suma a la lista que iniciaron Urdangarín y la infanta y que ha completado Anabel Pantoja.

La revista Semana asegura en su portada que Marta Riesco y Antonio David "rompen definitivamente". Y añade: "La decisión se tomó hace escasos días y ya no mantienen ningún contacto. Llevaban juntos dos años". Ojo porque ahí radica la importancia de este titular: en los dos años que habrían estado de romance y nosotros sin saberlo. Lástima que no aporten ni un solo dato que lo corrobore o amplíe la información.

El semanario asegura que el noviazgo se rompió el pasado fin de semana, después de que Marta interviniese en Sálvame para arremeter contra Anabel Pantoja. Los diez minutos que pasó Riesco en antena "derrochando simpatía" con Jorge Javier habrían escocido especialmente a Antonio David, que no entiende cómo pudo ser amable con el programa al que considera su principal enemigo. Se lo reprochó a Marta y la discusión que mantuvieron provocó la ruptura. "Definitiva", según las fuentes consultadas por Lecturas.

No sería éste el único motivo de la interrupción de su relación. A ella le habría molestado cómo reaccionó Antonio David a la portada que confirmó su relación, prácticamente negándola.

Terelu arremete contra Marta Riesco

Terelu se sube al carro de los que critican a Marta Riesco desde su columna semanal en Lecturas. No hay que olvidar que ellauna de las mejores amigas y defensoras de Rocío Carrasco, motivo suficiente para arremeter contra cualquier novia de Antonio David.

"No te conozco de nada. No soy tu enemiga ni tu amiga", comienza escribiendo. "Eres una gran profesional, pero, a veces, no has sido buena compañera. Cuando una trabaja en equipo tiene que ser una buena compañera con los demás". Lo dice ella, que llenó varios episodios de Sálvame con los testimonios de personas con las que ha trabajado y que poco menos que la comparaban con el demonio.

Y le hace una pregunta que se responde en la portada de otra revista, Semana: "Marta, ¿por qué no cuentas el tiempo que realmente lleváis Antonio David y tú juntos".

En cualquier caso, Terelu tiene un motivo para la alegría. Según cuenta en exclusiva Semana, su hermana Carmen casa a su hijo José María el próximo mes de mayo.

Paquirrín vuelve a la carga: salvó a su hermana del suicidio

Muchos días llevaba Paquirrín sin protagonizar una exclusiva en Lecturas. Este miércoles vuelve a la carga con titulares en los que arremete contra su familia, lo único que sabe hacer con relativo éxito.

"Sólo pegué a mi hermana una vez: cuando quiso cortarse las venas", leemos en el titular de portada, en la que Kiko posa con cara de estreñido y sin gorra, toda una novedad en él.

En páginas interiores se dedica, una vez más, a enmerdar. Amplía el incidente al que se refiere en la portada, explicando que ocurrió una noche en Cantora. Su madre la llamó desesperada y al llegar él "Chabelita estaba intentando cortarse las venas en el baño. El que le quitó lo que tenía en la mano fui yo. Mi madre le fue a dar una torta y ella le dijo ‘como me toques te denuncio’. Y quien le di el tortazo fui yo". Añade que después fue Tito Agustín el que se encargó de tranquilizarla.

Pero el tema del suicidio no sólo es competencia de su hermana. También dice que su madre ha amenazado con quitarse la vida en alguna ocasión: "No utilizaba la palabra suicidio, me decía ‘No aguanto más. Me voy a quitar la vida. Me voy a quitar de enmedio. Esa cantinela mi madre la repetía". "Si me llamara y me dijera que tiene una pistola en la cabeza y que se va a pegar un tiro si no vienes... tendría que ir… pero porque se oigan voces por ahí, pues no".

Además Paquirrín reniega de ambas. "Para mí mi madre es como si no existiese. No cuento con ella para nada aunque muchas veces la echo de menos". E insiste en que es él el que ha de perdonarla. De Isa Pantoja, más de lo mismo: "No la considero mi hermana. No quiero saber de tí, me da igual lo que le pase". Y añade con ira: "Me importa poco mi hermana, menos Asraf: ¡Que se vaya a comer un kebab!".

Un apunte más. Kiko quiere entrar en la polémica de Marta Riesco con su prima Anabel, se supone que para que le llamen y hacer caja. "El comportamiento de Marta en casa no fue el acertado, ella lo sabe. Y no porque fuese una relación lésbica".

‘Lecturas’: la ruptura de Anabel es por otra persona

La revista cita "fuentes cercanas a la influencer" para asegurar que la ruptura confirmada por Anabel Pantoja con su marido se debe a terceras personas.

"Fuentes cercanas nos confirman que tuvo una relación muy estrecha meses antes de su boda y que, tras un parón, la ha retomado y se ha afianzado tras el enlace. Están tan unidos que Anabel incluso le ha dejado dinero a esta persona".

Semana asegura que la noticia no les ha pillado por sorpresa: "A nuestra redacción lleva desde hace tiempo llegando información que daba por rota la relación". Concretamente fue el 12 de noviembre. "Aparecer juntos era una una cuestión empresarial más que sentimental… casi por contrato", apunta la revista.

Iñaki y Ainhoa: vida en familia, cada uno con la suya

Hola publica qué hacen Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarín cuando no están juntos, aunque no se ve que estén revueltos. La revista nos muestra al exduque de Palma con su familia, en una "imagen de unión en los tiempos más difíciles".

Por un lado vemos al exmarido de la infanta Elena (aunque exmarido es un término confuso, teniendo en cuenta que su matrimonio ha sido "interrumpido") junto a varios de sus familiares paseando por la playa interior de Garaio, en Álava, a unos 15 kilómetros de su residencia en Vitoria.

Las imágenes, en principio inocentes, son toda una declaración de intenciones: son la muestra de que los Urdangarín, todos, apoyan de forma incondicional a Iñaki. El exduque de Palma pasea del brazo de su madre, conversa con sus hermanas, se deja guiar por sus sobrinos. Nadie le va a dejar solo en estos momentos. Todo lo contrario a lo que hemos podido ver de la infanta Elena: el programa "Ya son las ocho" ha emitido una foto de la infanta Cristina tomada el lunes 24 de enero, horas después de emitir el comunicado en el que anunciaba la disolución de su matrimonio. En ella aparece caminando por una calle de Ginebra, de noche, solitaria, cabizbaja, con una bolsa de comida en la mano y la sombra lejana de sus dos escoltas.

Ainhoa Armentia también sigue empeñada en hacer vida normal. Si la semana pasada la veíamos disfrutando de la compañía de sus amigas, este miércoles Hola muestra varias estampas de la vitoriana haciendo recados con uno de sus hijos. Camuflada bajo una gorra y una barra de pan, Ainhoa demuestra que también cuenta, dice Hola, "con el apoyo incondicional de la familia".

Mar Flores y Elías Sacal, inseparables

Elías Sacal y Mar Flores aparecen fotografiados en Lecturas y Semana besándose. Los dos se sentaron a comer en una terraza en el barrio de Salamanca y allí se hicieron todo tipo de mimos que acabaron en "un apasionado beso".

Según Diez Minutos, la modelo y el millonario mexicano podrían estar buscando casa en Madrid y habrían superado la crisis que provocó la filtración de la conversación de Mar con un fotógrafo pidiéndole que siguiese a Elías y "le sacase gordo y feo".

Cóctel de noticias

Camilo Blanes sale del hospital tras dos meses ingresado. Semana publica varias fotos del hijo de Camilo Sesto muy desmejorado. Dice la revista que ha perdido varios dientes.

Adriana Abascal se separa de Emmanuel Schreder. Al más puro estilo infanta Cristina, Hola tira de eufemismo para contar que la mexicana y el que era su marido desde 2013 han "emprendido caminos separados". Su enlace en Ibiza fue portada de la revista en su día.

Ágatha y José Manuel, de escapada romántica en París. Él se apellida Díaz-Patón y es la nueva conquista de la diseñadora, que dice de él que "es un amor y adorable. La bomba".

Susanna Griso, de cena sin Joaquín Güell. Hola destaca en el titular que la presentadora acudió sola a una cena en la que coincidió con Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa.

Ana Boyer explica en Hola el secreto de su matrimonio con Fernando Verdasco. La publicación les dedica su portada porque celebran diez años de amor. Reportaje patrocinado por la firma de joyería Rabat.

Marta López Álamo, la novia de Kiko Matamoros, desmiente en Lecturas que esté con él por su dinero. "No necesito ningún sugar daddy ni un hombre que me mantenga. Algunos meses gano más que él".

Mary de Dinamarca celebra su 50 cumpleaños con un nuevo posado oficial. La heredera del trono danés posa junto a su marido, el príncipe Federico, a la manera tradicional. Nada que ver con las fotos de estudio que se hizo hace poco Kate Middleton de Inglaterra.