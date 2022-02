Isa Pantoja, destrozada: "Mi hermano no me quiere, ya no me vale su perdón"

Isa Pantoja ha aparecido en El programa de Ana Rosa más hundida que nunca después de las demoledoras declaraciones ofrecidas por su hermano Kiko Rivera en la revista Lecturas. Entre otras lindezas, el dj saca a la luz un intento de suicidio de la joven: "Ha sido la única vez que le he pegado, cuando quiso cortarse las venas". En páginas interiores amplia el incidente explicando que ocurrió una noche en Cantora: "El que le quitó lo que tenía en la mano fui yo. Mi madre le fue a dar una torta y ella le dijo ‘como me toques te denuncio’. Y quien le di el tortazo fui yo", desvela en revista.

Tras sacar a la luz los capítulos más íntimos de su hermana, reniega de ella: "No la considero mi hermana. No quiero saber de ti, me da igual lo que le pase". Y añadía: "Me importa poco mi hermana, menos Asraf: ¡Que se vaya a comer un kebab!".

Aunque durante las últimas horas todo parecía indicar que Kiko se había arrepentido de la exclusiva, Isa Pantoja ha confirmado que esto no ha sido así: "No me llamó para disculparse". Para la colaboradora de Telecinco, ya no hay vuelta atrás en la relación con su hermano: "Me hubiese valido que me llamara ayer, pero después... No se ha dado cuenta de lo que ha hecho mal, solo se ha dado cuenta de que le han cerrado las puertas de Secret Story y varias apariciones que tenía previstas en televisión. Así que no sé hasta que punto serían sinceras sus disculpas", ha confesado, recordando que finalmente Mediaset España y la productora del citado reality decidieron no contar con el dj, que tenía prevista su entrada en la casa de Guadalix de las Sierra este miércoles, debido a sus declaraciones.

Isa Pantoja no entiende los furibundos ataques de su hermano y menos ahora, cuando no existía una guerra pública entre ellos: "No sé por qué lo cuenta. Hay entrevistas que dice cosas sobre mí y yo le respondo porque me duelen, le puedo rebatir... pero decir esa barbaridad. Lo dice para hacerme daño. No me creía que esas fueran palabras de él y contándolas como si nada y con tanto odio. Siempre lo he visto con rabia hablando de mí, pero jamás con odio. Mi hermano no me quiere, se cree superior a mí, pero este odio tan tremendo no me lo esperaba".

Completamente rota, lamenta que Kiko Rivera sienta "tanto rabia" hacia ella, cuando no se considera merecedora de ello: "No nos quiere, ni a mi madre ni a mi, y no podemos hacer nada. El único mensaje de mi familia que he recibido ha sido de Anabel, pero con todo esto no he podido hablar con ella".

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Isa se ha emocionado al recibir el cariño de sus compañeros de programa: "Mi madre se enterará, no le gustará y encima habla de episodios donde se ve una vez más que no nos quiere, no podemos hacer nada contra eso, es duro pero es mi hermano (…) Jamás imaginé que Kiko fuera a contar esas cosas ni siquiera para humillarme, sino para hacerme daño. Es increíble cómo gente que no me conoce personalmente puede empatizar más conmigo que mi propia familia".