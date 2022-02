'Operación Delux': la "trama" de periodistas y policías que Belén Esteban aireó en 'Sálvame'

El pasado 27 de enero Sálvame arrancó con un tenso enfrentamiento entre Belén Esteban y su compañero Gustavo González. Una discusión que comenzó minutos antes fuera de cámaras, cuando la colaboradora se enfrentaba al paparazzi por un tema "muy serio" en el que está implicada la Policía. El encontronazo en directo comenzó cuando Gustavo hablaba sobre la actualidad del día, momento que Belén aprovechó para cargar contra él: "Es que él lo sabe todo. No sé como lo hace. Pero últimamente sabe todo de todos".

El tema fue cortado al momento sin dar la más mínima explicación, pero ahora se conoce que al menos una decena de "famosos" han sido ya llamados a dependencias policiales para comunicarles, en condición de perjudicados, que se ha intentado obtener, de forma ilegal, datos de su vida personal. Se conoce coloquialmente como operación Delux, aunque el nombre no ha sido confirmado por la Policía.

Tras ser citados, se informa a estos personajes conocidos que periodistas han tratado de obtener, a través de agentes policiales, datos de su vida personal, "como domicilios, coches de su propiedad, multas u otro tipo de infracciones de mayor gravedad con el fin de darles publicidad", según avanza el diario La Razón.

La Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía tiene abierta una investigación desde hace dos años en la que está implicado un agency por haber, supuestamente, filtrado a periodistas datos de la vida de "famosos", entre ellos de Belén Esteban. Se trata de una investigación secreta de la Policía que se dio a conocer en Sálvame por el enfado de Belén con su compañero, pero los investigadores no quieren revelar nombres. Los indicios apuntan a que se trata de una "trama" formada por policías y periodistas que se habrían "compinchado" para dar a conocer los citados datos íntimos de rostros conocidos.

Por lo que se puede deducir, Belén Esteban acusó públicamente a Gustavo González de participar en esta trama, aunque no está confirmado que el paparazzi esté implicado. "Me ha llamado la Policía. ¿Te crees que es normal que tú tengas en tu casa lo que tenías de mí?", le preguntó a su compañero, haciendo referencia a algún tipo de documento policial pero sin ahondar en el tema. "Soy periodista", se justificó Gustavo.

Estas palabras hicieron enfadar aún más a Belén, que se mostró tajante con su compañero: "Gracias a la Policía por el buen trato que me dieron en la comisaría, porque cuando me llamaron me asusté. Me contactaron parar decirme que tenía que acudir a la comisario y yo, claro, iba un poco asustada. Llamé a mi abogado y nos presentamos allí. ¿Qué pasa aquí? Me llamaron por lo que este señor, Gustavo González, tenía de mí en su casa. De mí y de otros famosos".