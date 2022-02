Rociíto, en picado: la audiencia se rebela y da la espalda a su nuevo "teatrillo"

Rocío Carrasco ha regresado esta semana al prime time de Telecinco con un nuevo homenaje a su madre, esta vez bajo en nombre Montealto: regreso a la casa. Un programa en el que se reconstruye a escala real la mítica vivienda donde Rocío Jurado vivió los momentos más importantes de su vida.

Este programa supone un aperitivo sobre lo que presumiblemente, veremos en la cacareada segunda temporada de la docuserie. Y es que aunque la productora y la propia protagonista han dicho en más de una ocasión que la grabación de los capítulos ya había empezado, lo cierto es que tras varios problemas con el contrato, así como la contienda judicial con José Ortega Cano, han retrasado el rodaje.

Para abrir boca sobre lo que veremos este viernes en prime time, este martes Telecinco ofreció un espacio de 50 minutos en el que se mostró una de las estancias de la citada casa, concretamente la habitación de niña y adolescente de Rocío Carrasco. Un programa que intentó ser amable y blanco (pese al nuevo desprecio que la entrevistada hizo a su hermana Gloria Camila) y que dejó a la audiencia fría. Tan fría que decidió cambiar de canal.

De hacer audiencias estratosféricas con los primeros capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva, rozando el 30% de share algunos de sus capítulos, una cifra inaudita actualmente, al 12.2% registrado este martes perdiendo así contra su competidor directo, El hormiguero, que hizo un 16.6% de share.

Ni el cambio de look, ni la utilización de la canción de moda de Rigoberta Bandini, ni siquiera la expectación por ver la reconstrucción de la casa, fueron suficientes alicientes para retener a la audiencia, que ha decidido rebelarse contra Rocío Carrasco y la productora. Durante las últimas horas, bajo los hashtag, #yomerebelo o #rociitoenpicado, los usuarios de las redes sociales han mostrado su descontento ante la utilización que se está haciendo de la memoria de 'la más grande'.

"Cuesta abajo y sin frenos. Pronto caerás en el olvido. No no gusta tu teatrillo", reflexionaba una tuitera, "Has permitido que se metan con tu hija Rocío Flores por dinero. No eres ejemplo de nada", escribió otra haciendo referencia a las palabras de Rocío Carrasco sobre la relación que tenía con su madre. "Carlota Corredera y Rocío Carrasco lo vuelven a hacer: promover el falso feminismo", expuso otro usuario sobre la presencia de la presentadora de Sálvame en el plató de Montealto.