La fiesta que se organizó para la presentación de la segunda novela de Rafael Tarradas Bultó, que lleva por título El Valle de los Arcángeles, fue de las que hacen época. Cierto es que hay que tener buenos amigos, y José Asín, experto en estos menesteres, congregó a un gran número de caras conocidas y amigos del autor. El lugar elegido fue La Sala Impact Hub Gobernador.

"Estoy encantado con la cantidad de gente que ha venido, es un trabajo escrito con mucha ilusión. Es un viaje a la Cuba próspera que existió con las plantaciones de azúcar, cuando la única competencia que tenían era en Haití. La novela trata de cómo se vivía entre los años 1865 y 1868. Los ricos vivan muy bien, la ropa las compraban en París, los coches de caballos eran ingleses, y así todo. La trama cuenta cómo vivían 3 familias catalanas en El Valle de los Arcángeles. Es la historia de un paraíso en un momento de fragilidad, por el tema de los esclavos, que los empezaron a cuidar".

"Las casas de indianos que se construyeron ya no existen porque el comunismo se las ha cargado. En esa época fue cuando comenzó el final de la esclavitud y se tuvieron que plantear cómo iban a mantener sus plantaciones para no perder el negocio. Los mismos esclavos se daban cuenta que su situación se iba a acabar, y empiezan a revelarse, no hay que olvidar que trabajaban 19 horas al día y no percibían dinero alguno. Hubo asesinatos, historias de amor, es una época muy desconocida", explica Rafael Tarradas.

Rafael Tarradas y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

"Había gente tan rica que embaldosaba las casas con monedas de oro. En el libro se habla de todo esto, Ahora pensamos en La Habana de cómo está en la actualidad, pero cuando se construyó fue una de las ciudades más importantes con unos palacios magníficos que ahora están en la ruina más absoluta. El comunismo ha terminado con todo, ahora el azúcar es de importación, al igual pasa en Venezuela con el petróleo. He ido muchas veces a Cuba, y me da mucha pena ver cómo está , no puedes comparar nada , por no haber ni un souvenir. La isla es espectacular y es terrible ver la decadencia". Así me lo contó durante la conversación que mantuvimos.

Rafael está muy satisfecho porque las ventas de su obra , están siendo muy satisfactorias, y así también lo comentó Ana Rosa Semprún, responsable de la Editorial Planeta.

Una de las primeras en llegar fue Susanna Griso, que no pudo quedarse a la cena por lo mucho que tiene que madrugar, Paula Echevarría con Miguel Torres, Laura Sánchez, con nuevo look y el pelo muy corto, junto su marido David Ascanio.... También Laura Ponte, que coincidió con su exmarido Beltrán Gomez-Acebo, y Andrea Pascual su segunda mujer, Fiona Ferrer: Lidia Torrent con su novio Jaime Astrain... La hija de Elsa Anka comentó que está encantada por formar parte del equipo de presentadores del reality Secret Story.