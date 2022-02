Miryam Benedited, bailarina y miembro del jurado del Benidorm Fest, ha sido una de las grandes damnificadas del controvertido certamen musical. La que fuese profesora de Operación Triunfo y coreógrafa de Tu cara me suena, ha hablado alto y claro para defender su independencia y denunciar el acoso mediático que está recibiendo.

Hay que recordar que Chanel Terrero fue elegida para representar a nuestro país en el próximo festival de Eurovisión con su tema "SloMo" gracias, principalmente, al apoyo que le mostró el jurado profesional que calificaron su actuación como la más completa de todas, pese a que el voto popular prefería a Tanxungueiras o en su defecto, Rigoberta Bandini. Por ello, se puso en marcha una campaña de desprestigio contra la ganadora para provocar su renuncia o hacer que RTVE cambiase de opinión. Chantaje al que por suerte, no han cedido.

Una de las grandes mentiras que se han contado durante los últimos días ha sido la supuesta vinculación de amistad entre Chanel y Miryam Benedited, algo que ella misma se ha encargado de desmentir durante las últimas horas en programas como Cuatro al día o Todo es mentira: "Ya solo la palabra vinculación ya me parece desmesurada. Yo con Chanel, tengo la misma relación que con todo el certamen entero. Es imposible que mis 30 años de carrera no haya coincidido con todos artistas y bailarines de este país, si no fuera así no sería la profesional que soy ni estaría acreditada para juzgar".

El rumor saltó tras la publicación de una fotografía de la cubana junto a la coreógrafa en una gala de Tu cara me suena: "Chanel vino a hacer una sustitución de una bailarina en el programa en el que yo estaba, en 2015 o 2016, y después no he vuelto a trabajar con ella nunca más. Eso no hace que yo quiera que gane, pero tampoco que pierda. Si creo que es una buena candidata, no la voy a castigar por el ‘qué dirán’", dijo, defendiendo así la profesionalidad de ambas.

La bailarina aseguró que el mundo de la danza en España es pequeño y es difícil no coincidir con otras compañeras de trabajo, pero eso no significa que tuviesen relación de amistad: "Hay más gente que conocía en el certamen aparte de Chanel. Conozco a casi todo el mundo pero lo único que han rascado ha sido de esto. Quieren centrarlo en esta persona", lamentó. "Ahora resulta que he sido yo y TVE los que hemos hecho ganadora a Chanel. Me encantaría ser tan importante, pero es que es ridículo".

Otra de las mentiras que se han difundido en la última semana tiene que ver con el supuesto contrato que unía a la coreógrafa con la discográfica de Chanel, BMG: "No sabía ni siquiera cuál era, me enteré de que Chanel estaba en el Benidorm Fest cuando me ofrecieron ser jurado (…) Creo que hay que abrir el melón de los fanáticos de Eurovisión", denunció sobre las amenazas que está recibiendo: "Son como los hooligans de antes, que si no gana su equipo se les va la cabeza y descargan su ira contra el que sea, usando violencia verbal en lugar de física. Han amenazado de muerte a mis hijos".

También criticó la utilización que se ha hecho del festival por parte de algunos políticos. (como Irene Montero, que utilizó la famosa frase: "¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas?", en el mitin de comienzo de campaña en Castilla y León). "La política no debería meterse en un festival de música", dijo preocupada: "Además, quiero aclarar que ningún miembro del jurado hemos cobrado. No sentamos en una mesa a mirar el escenario y una pantalla con la realización, vamos tomando notas, una chica las recoge, se las lleva y trae un papel. En ese papel no sabemos cómo ha quedado cada candidato, porque no sabemos lo que han puesto los demás, no hay momento de reflexión, no nos vamos a deliberar y volvemos. Se suman todos nuestros votos, y cuando se da la vuelta el papel, nos encomendamos a la virgen".

Para terminar, Benedited mostró su "apoyo total" a la ganadora, sin desvelar quién era su favorita, destacando las virtudes de la actriz y bailarina sobre el escenario: "Creo que la persona que nos va a representar es una gran profesional. Lo que hace es dificilísimo, si la gente supiera lo complicado que es, la miraría diferente". Y celebró la buena acogida a su canción fuera de España. "En vez de criticar, deberían mirar lo contentos que están con ella en Europa, donde sí la aprecian, ya está en el Top 5 global de reproducciones de vídeos, y de eso no habla nadie".