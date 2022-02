Se gesta el fin de Kiko Rivera: destapan sus engaños a Irene Rosales, de la que "está separado"

La tarde del miércoles resultó de lo más polémica en Sálvame. Pablo González, el paparazzi al que se le conoce con el mote de 'El Calvo', ha hablado alto y claro sobre la relación de Irene Rosales y Kiko Rivera en medio del último escándalo del DJ, que arremetió muy duramente contra su hermana en una entrevista revelando incluso un intento de suicidio.

El reportero conoce muy bien los movimientos del hijo de Isabel Pantoja y ha llevado al programa cinco bombas informativas que podrían provocar la crisis definitiva de Kiko, que ahora mismo ha sido desahuciado de Telecinco tras esas polémicas palabras: iba a participar en Secret Story y esa intervención fue inmediatamente cancelada tras su salida de tono.

Para empezar, enormes deudas económicas. "Kiko Rivera ha pedido un crédito de 30.000 euros a escondidas de Irene", dijo, asegurando que Kiko ha tramitado este crédito a través de un amigo al que se lo pidió para que no se enterara su mujer y aunque el paparazzi sabe para qué necesita el dinero, no ha querido desvelarlo: "Sí sé a dónde está destinado, pero no lo puedo decir".

"Los vecinos de Kiko e Irene están hartos de los gritos y de las broncas constantes. Pablo ha explicado que "hay una vecina concretamente que me ha dicho que vaya con una grabadora por la noche porque las voces se oyen desde la calle. Irene le dice a Kiko que tiene que confiar en ella y el otro le dice que hace lo que le da la gana. Siempre están discutiendo por cuestiones de dinero, ella es la que controla el dinero para que él no caiga de nuevo en lo que cayó en el pasado".

En tercer lugar, "Irene quiere que Kiko ponga todo su patrimonio a nombre de sus hijas" Al parecer la que fuera colaboradora de televisión estaría preocupada por el futuro de sus hijas en el sentido de que no quiere que pierdan lo que tienen: "Está pretendiendo custodiar de alguna manera que sus hijas no pierdan la herencia de lo que tiene Kiko, una manera es poniéndolo todo a nombre de sus hijas. Han dado ya unos pasos... ya han comenzado los trámites".

Pero, además, y reanimando los rumores de fiesta y malos hábitos nocturnos, "Kiko ha vuelto a salir de juerga con sus amigotes a espaldas de su mujer". El reportero ha asegurado que "uno de los que están compinchado con Kiko es su representante, en el que Irene tiene una confianza tremenda, pero le está fallando a Irene, os lo puedo decir. Él hace tejemanejes para hacer fiesta con sus amigos, él con la excusa de grabar discos, por ejemplo en Matalascañas, sale de fiesta".



Y en quinto y último lugar, continuando con lo anterior, "Kiko habría sido desleal a Irene las pasadas Navidades". "Estuvimos detrás de ese tema, se celebró una comida entre amigos y cerraron un restaurante ‘El niño de la Rubita’, cerraron todas las cortinas y en mitad de la noche llevaron una mesa para mezclar y allí acudieron chicas, cosa que Irene no lo sabía. Kiko tuvo un tonteo, vamos a llamarlo así, con una de esas chicas. Una de las personas que estuvo en esa fiesta pasaron a palabras mayores", e incluso: "Habría hecho firmar un contrato de confidencialidad a la gente que iba a asistir".

Pablo González ha terminado su testimonio asegurando que "Kiko e Irene viven en el mismo techo, pero están separados".

Rafa Mora, que estaba en plató ha defendido a su amigo y ha asegurado que esta mañana ha hablado con los dos protagonistas de estas noticias y ha desvelado que: "Lo que estás diciendo es falso, Irene apoya a Kiko hasta el final, está a su lado y como pareja ellos me han comentado que están fenomenal. Kiko no tiene ningún problema económico a día de hoy. Muchas de las cosas que has dicho vas a tener que demostrarlas en un juzgado".