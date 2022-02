Duro reproche de Ana Obregón a Pablo Iglesias en el Día Mundial contra el Cáncer

Este viernes se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha que sirve para recordar la necesidad de seguir investigando contra esta enfermedad que cada año se lleva la vida de millones de personas. Ana Obregón, que hace dos años tuvo que despedir a su hijo Álex, víctima de esta afección, se ha convertido en uno de los rostros públicos que más luchan para que concienciar sobre ello. En un post publicado en sus redes sociales, la actriz denomina a esta enfermedad como "la pandemia silenciosa" y aprovecha para lanzar un contundente reproche contra Pablo Iglesias.

"Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Es la pandemia silenciosa, (no es mediática como el covid) que provoca la muerte a 300 personas cada día en España. España siempre se encuentra a la cola de todos los países que destinan dinero en sus presupuestos generales del Estado para la investigación y tratamiento de esta maldita enfermedad. Menos mal que en España existen fundaciones que realizan una labor extraordinaria", reza el texto publicado en su perfil de Instagram y que acompaña con una imagen de su hijo. "Por eso he cumplido el deseo de mi hijo creando la Fundación Aless Lequio para su investigación", cuenta.

En el mensaje aprovecha para agradecer a Amancio Ortega sus donaciones a la sanidad públicas y que tanta controversia crearon entre los partidos de izquierdas. "Su donación de 280 millones ha permitido comprar equipos de protonterapia que no existían en España (radiactividad a base de protones que trata y cura el cáncer). De hecho, yo me tuve que ir a Nueva York porque era la única forma de tratar el cáncer de mi hijo porque en ese momento no existían esos equipos en España", destaca.

Ana Obregón critica duramente a Pablo Iglesias por cuestionar estas donaciones, que para la actriz "son un acto de generosidad" que ha permitido que miles de pacientes puedan tratar su cáncer en la sanidad pública. "En su momento, Pablo Iglesias, despreciando esta donación, dijo que era ‘la limosna de un multimillonario’. Pablo, esa limosna ha tratado a 22.000 personas dos años después. Ha salvado miles de vidas. 22.000 personas que no tenían mi suerte y el nivel adquisitivo para poder tratar a los suyos el cáncer fuera de España. Ánimo, luchadores", concluye la actriz.