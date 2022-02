Los documentos secretos con los que Rocío Carrasco pretende destruir a su familia

Rocío Carrasco confirmó este viernes en el especial Montealto: regreso a la casa, que ya ha terminado de grabar la segunda parte de su documental, que esta vez se llamará En el nombre de Rocío, y ha desvelado el tema sobre los que va a girar esta segunda entrega: unos documentos que encontró en el dormitorio de su madre cuando ésta falleció que le confirmaron lo que ya pensaba de su familia y por los que entenderemos su distanciamiento con todos los miembros.

"En la habitación de mi madre encontré lo que daba explicación a muchas cosas, a muchas cosas que yo había vivido y no entendía. Ella quiso que lo encontrara porque si ella hubiese querido que no lo encontrara, no lo hubiese encontrado jamás", le confesó a Jorge Javier Vázquez cuando se encontraba observando la reconstrucción del dormitorio de su madre.

Esos documentos, asegura su protagonista, marcaron un antes y un después en la relación familiar por su contenido, archivos que se harán públicos en la segunda temporada de la docuserie: "Encontré muchas cosas, pero encontré un documento que engloba todo. No sé lo que puede supondrá para la familia, lo que supuso para mí fue darme cuenta de muchas cosas. Se me cayó la venda. Cuando lo encuentro me doy cuenta de que no estoy equivocada".

Rocío no quiso calificar "de terremoto" lo que se producirá cuando destape esos documentos, pero sí confirmó que con ellos demostrará que lo que siempre se ha contado de su familia es mentira: "No sé si se avecina terremoto, las cosas no son como se han contado. Si eso es igual a terremoto, pues terremoto".

Según su testimonio, cuando encuentra esos documentos, no los lee en el momento, espera un tiempo y es cuando descubre todo lo que ya se imaginaba, pero nadie le había confirmado: "Cuando encuentro los documentos no los leo en ese mismo momento. No descubro la verdad de mi familia, confirmo. Cuando llego a mi casa los leo y mi relación sigue como estaba en ese momento, eso no quita que yo confirme cómo son".