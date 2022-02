'Tu cara me suena' arrasa con 'Montealto': las cifras del nuevo fracaso de Telecinco

Se confirma el peor augurio de Telecinco: el público ha dado la espalda a todo lo que tiene que ver con Rocío Carrasco. Si el pasado martes la audiencia cosechada por el avance de Montealto: regreso a la casa, no era para nada esperanzadora, este viernes se ha confirmado que los espectadores no están por la labor de seguir las andanzas televisivas de la hija de Rocío Jurado

De hacer audiencias estratosféricas con los primeros capítulos de Rocío: contar la verdad para seguir viva, rozando el 30% de share algunos de sus capítulos, una cifra inaudita actualmente, al 12.2% registrado este martes perdiendo así contra su competidor directo, El hormiguero, que hizo un 16.6% de share.

Este viernes, lejos de mejorar, las cifras han caído en picado marcando 1.345.000 de espectadores y 14% de share. Aunque parece mejorar con respecto al martes, hay que tener en cuenta que la duración del programa fue muy superior: mientras que el especial del martes duró 50 minutos, este viernes el programa se alargó a cuatro horas. Sorprende por tanto la baja audiencia del mismo, teniendo en cuenta que los programas que se alargan hasta las 2 de la mañana suelen aumentar su share debido a la baja competencia.

Por su parte, Tu cara me suena no solo reforzó su liderazgo, sino que aumentó con respecto a la semana anterior con un 21.5% de cuota de pantalla y dos millones y medio de espectadores. Montealto por tanto, no solo no ha conseguido ganar a su competidor directo sino que no ha podido mejorar las audiencias cosechadas por los especiales de Julián Muñoz y Maite Zaldívar, que ya de por sí hicieron audiencias bastante mediocres.