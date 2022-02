Raquel Bollo se ha estrenado como diseñadora de trajes de flamenca en SIMOF, Salón Internacional de la Moda Flamenca, y el éxito conseguido le ha llenado de alegría. "Estoy encantada por todas las muestras de afecto y la cantidad de gente que ha venido. Les estoy super agradecida, porque han venido por cariño a mí. El diseñar flamenco no es de ahora ni mucho menos, eso va en mi ADN. Yo he nacido y me he criado entre el ruido de una máquina de coser de pedales de toda la vida, porque mi madre era modista, y cuando empecé a bailar, mi madre me hacía los trajes. Siempre he estado muy vinculada a moda porque yo lo he vivido en mi casa. Yo tuve mi tienda multimarca, la cerré vino la pandemia, y me apunté a un taller de costura, para aprender y poder crear mi propia colección. Hago mis bocetos a mi manera porque yo no he estudiado moda, y así es como empecé, y me compré mis primeras máquinas, haciendo cosas pequeñas, mi primera falda, después un pantalón, trajecitos a mi nieta y demás. La modista del taller fue la que me dijo que debería hacer mi propia colección y ahí nació Flamenca, que siempre estuvo en mi mente. Mi marca es RB, mis iniciales. Así lo explicó.

Raquel Bollo y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Al preguntarle si haría un traje a Isabel Pantoja, no dudó en decir que sí. "Parte de mí inspiración también va en ella, me he ido mucho a los años 70 viendo videos de tablaos antiguos, y en Triana. Me hubiera gustado mucho que Isabel hubiera estado, pero ya se sabe que no está atravesando por un buen momento. Para mí, sí hay una mujer bien vestida en un escenario, es Isabel Pantoja".

Anabel Pantoja y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

Raquel estuvo acompañada aparte de muchos amigos como Norma Duval, o Carmen Lomana, Ernesto Neira o Raquel Revuelta, feliz por lo bien que estaba yendo todo el certamen. Mario Niebla del Toro, supervisando que todo saliera perfecto, Eugenia Martínez de Irujo, que no paró de bailar por bulerías en el flamenco que organizó la propia Raquel, fueron otros invitados.

Belén Esteban y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

El evento también asistieron Belén Esteban, con la que tiene una magnifica amistad, y Anabel Pantoja, que a pesar de su reciente separación estuvo muy animada. Hay cosas peores en la vida, como una enfermedad". Esa fue su respuesta cuando le pregunté como se encontraba tras su ruptura. Gloria Camila tampoco quiso perderse la fiesta, y tan solo dijo refiriéndose al programa en que enseñaban el dormitorio de su madre. "Que necesidad. Lo vi empezado, pero me he levantado con ansiedad". Así de claro lo dijo.

Irene Rosales, por motivos familiares, no fue al flamenco, y delante de los medios prefirió no hacer declaraciones de la entrevista de su marido Kiko Rivera hablando de su familia, que han sido demoledoras.