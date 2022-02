Marta Riesco, muy dura contra Alessandro Lequio: "Es bajo, lamentable y vergonzoso"

Las últimas semanas han sido muy complicadas para Marta Riesco. Las críticas y desplantes de sus compañeros de trabajo tras salir a la luz su relación con Antonio David Flores le han terminado pasando factura. Tanto así, que hace unos días recibió la baja laboral debido a los episodios de ansiedad que sufría debido a la presión mediática.

Tras nueve días recluida en su casa en compañía de sus seres queridos y descansando, la reportera de El programa de Ana Rosa regresó este lunes a su puesto de trabajo. Según ella misma confesó, necesitaba recuperar la normalidad como parte de su proceso de recuperación.

Uno de los más críticos con la periodista ha sido Alessandro Lequio, que además de reprochar a su compañera su actitud después de salir a la luz su relación con el exmarido de Olga Moreno, también ha puesto en entredicho los episodios de ansiedad por los que fue dada de baja por sus médicos: "En estos tiempos dónde estamos tan solidarizados con los temas de salud mental que un compañero mío al que jamás he hecho nada se dedique a cuestionar mi baja laboral de 9 días es la cosa más baja, lamentable y vergonzosa que he visto en mi vida", ha escrito Marta Riesco en sus redes Sociales.

Unas palabras muy duras con las que ha querido evidenciar frente a su seguidores el enfado con su compañero de programa, asegurando que desde hace semanas, Alessandro no ha dejado de "descalificarla" con "comentarios machistas y vejatorios": "Lo de hoy es pasar todos los niveles. Un poco de empatía que lo que me ha ocurrido a mi, no estamos exentos nadie, ni siquiera usted", afirma, haciendo referencia a sus episodios de ansiedad.

Marta Riesco ha concluido su mensaje mostrando su apoyo a los que, como ella, estén atravesando un momento complicado: "Pedid ayuda y contadlo. Podéis ayudar a mucha gente".