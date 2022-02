Nueva entrega de Montealto: regreso a la casa, los especiales que protagoniza Rocío Carrasco en Telecinco y donde se reconstruye la famosa vivienda donde vivió los momentos más importantes de su vida junto a su madre Rocío Jurado. En esta tercera entrega le tocó reencontrarse con el cuarto de baño que perteneció a la artista, una estancia que le trae muchos recuerdos y que inevitablemente le remueve por dentro.

Pero más allá de los mostrado con la reconstrucción, Rocío Carrasco tuvo que hacer frente a las palabras pronunciadas horas antes por su hermana Gloria Camila en el programa Ya son las ocho. La colaboradora del programa de Sonsóles Ónega donde aseguró que Fidel Albiac es "el maestro" de su hermana, haciendo referencia a la palabra utilizada hace unos días por Rocío para referirse a Ortega Cano. Además, aseguró que Fidel se refería a ella y a su hermano José Fernando como "los inmigrantes".

La hija mayor de Rocío Jurado no pudo callarse y respondió con dureza contra su hermana: "Me ha parecido una intervención equivocada y temeraria", dijo con semblante serio. Más allá de esto, prefiere esperar a la emisión de la docuserie "En el nombre de Rocío", para hablar claramente sobre la relación con sus hermanos. "Yo ahora mismo no te voy a contestar. Yo prefiero contestarte en el comedor y en el despacho. Y voy a esperar. No voy a contar hasta diez. Voy a contar martes, miércoles, jueves y viernes. Ahora mismo no voy a contestar. El despacho es muy oportuno".

De esta forma, Rocío Carrasco ha vuelto a mostrar su apoyo incondicional a su marido a pesar de que según su familia materna, es el gran culpable de la nula relación que mantienen. Una vez más, Fidel ha vuelto a ser el culpable del rifirrafe público entre las hermanas, algo que parece que las aleja una vez más de una posible reconciliación.