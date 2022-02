Íker Casillas sale con la influencer Rocío Osorno, ex de un senador de Vox

Lecturas desvela la existencia de la segunda pareja sorpresa de este 2022 (la primera ha sido la formada por Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia).

Según la revista, que lleva la noticia en su portada, Iker Casillas está saliendo con Rocío Osorno, una de las influencer de moda. Sevillana de 34 años y madre de dos hijos pequeños, Osorno no sólo es conocida por sus hazañas en las redes sociales. Tiene además su propia firma de moda y estuvo casada con el senador de Vox y padre de sus hijos Jacobo (Coco) González-Robatto, uno de los políticos más atractivos que hay. O uno de los pocos.

Lecturas asegura que Iker, siempre discreto en lo que a su vida privada se refiere, lleva varios meses ilusionado con Rocío. La pareja se habría encontrado "discretamente" en Madrid, donde ella viaja a menudo por motivos de trabajo. La última vez lo hizo para someterse a una operación de nariz con el cirujano Juan Peña. Como casi todo lo que hace en su vida, lo contó en las redes sociales.

Sin embargo, las influencers tienen tal nivel de especialización que son capaces de esconder a los ojos de sus miles de seguidores los momentos de su vida privada que no quieren mostrar. Sería el caso de el viaje que habrían hecho Iker y Rocío el pasado mes de octubre o la ruptura de la modelo con el que era su marido: su relación parecía idílica un lunes y estaba rota al martes siguiente. Entonces dijo que era una separación amistosa, ahora Lecturas lo desmiente.

Cristina viaja sola a ver a su padre

Hola se ha hecho con las fotos exclusivas que confirman que la infanta Cristina viajó el pasado fin de semana a Abu Dabi para visitar a su padre en el que, que sepamos, sería su primer encuentro con Juan Carlos I tras conocerse que Iñaki Urdangarín le estaba siendo infiel.

Las fotos han sido tomadas en el aeropuerto de Zurich el 3 de febrero y muestran a la hija del monarca emérito "como una turista más": Cristina está sentada en una sala de embarque junto a su equipaje. Bandolera cruzada al hombro, pantalón vaquero, zapatillas Adidas para viajar más cómoda y una maleta que arrastra ella misma.

Y lo más destacable de la imagen: en el dedo anular de su mano izquierda, la infanta luce, absolutamente visible, su alianza de boda. La foto recuerda mucho a la que protagonizó también en Hola Paloma Cuevas cuando se conoció su separación de Enrique Ponce. Paloma posó enseñando sus manos para dejar claro que el matrimonio seguía existiendo. Ahora es Cristina la que sujeta su teléfono móvil para, quizá, expresar lo mismo.

Leemos en Hola que en las imágenes se ve a la infanta "abatida" y sola, a diferencia de Iñaki Urdangarín, que, recuerda la revista, vive arropado por toda su familia "sin fisuras".

Omar Sánchez rompe su silencio

Semana publica la primera entrevista de Omar Sánchez tras su separación hace menos de una semana de Anabel Pantoja. Mejor pronto que tarde, no sea que el personaje deje de tener interés. O que se reconcilien.

Dice la revista que el surfista canario no pretende vengarse de Anabel. Ni siquiera contestarla. "Sólo es el testimonio que completa una historia inverosímil". La de un matrimonio que apenas ha durado 120 días y que ha concluido con la confesión de la sobrina de la Pantoja de que ella se casó al 60%. Omar no, él llegó al cien.

Omar reconoce que "siempre ha tenido la esperanza de volver" pero que se dio de bruces con la realidad cuando se hizo público. Sigue totalmente enamorado de Anabel. Explica que el malestar viene de dos meses atrás (llevan cuatro casados) y que tras volver de Supervivientes, programa en el que Anabel no quería que participase "por si se enamoraba de otra", la encontró muy cambiada. "Se acostumbró a estar sin mí".

A todo esto se suma que Anabel tiene nuevas amistades que Omar no ve con buenos ojos: "Pertenecen a un mundo, el de las redes, que no es real". Las mismas redes hicieron que él quedase mal durante un directo en el que le humilló. Y deja abierta la puerta a contar un episodio que sucedió en Cantora después de su boda. "Ocurre algo que no voy a contar. Es algo íntimo. Solo puedo decirte que cuando vuelve, ella es otra persona totalmente. Pasó algo y ella dice que no estuvo a la altura, pero yo creo que sí lo estuvo y bastante". Sin aclarar qué paso, explica: "Me asusté, estaba cabreado y no fui un hombre". Lo de Cantora es un señuelo, por cierto. Todo lo que pasa en la casa de Isabel Pantoja cobra interés, aunque no tenga nada que ver con su vida.

La respuesta de Anabel Pantoja

El lanzamiento este martes de la portada en formato digital de Semana con Omar como protagonista ha permitido conocer la reacción casi inmediata de Anabel Pantoja. La colaboradora de Sálvame ha comentado la jugada justo después de anunciar que no se marcha del programa, que tuvo un arrebato infantil cuando amenazó con largarse. Ahora ha recapacitado, o le ha hecho recapacitar su representante (figura que, por cierto, comparte con Omar… todo quedaba en casa).

Dice Anabel que prefiere no opinar hasta leer el reportaje completo: "No quiero ninguna guerra. Voy a respetar lo que diga", comentó justo antes de darnos un nuevo recital de lágrimas.

Al final ha acabado respondiendo a Omar cuando dice que ella se ha convertido en otra persona: "Él daba motivos. Cuando te desenamoras es cuando necesitas a alguien. Si te desenamoras es porque ahí no había nadie".

Teresa Campos muestra su nueva casa

Teresa Campos elige Hola (y viceversa) para mostrarnos en exclusiva cómo es su nueva residencia, una adaptación en miniatura de la mansión que tenía en Molino de la Hoz y que finalmente consiguió vender tras años y años de intentos fallidos.

La vivienda, mucho más pequeña pero igual de coqueta, está situada a unos minutos de la de Terelu. A pesar de ello, la periodista reconoce que "lloré cuando me fui de la otra casa. La vendimos por la cantidad que había que venderla. Pero, cuando salí, me di cuenta de que había dejado atrás una parte de mi vida".

Ahora Campos asegura en la revista que está muy contenta, que le encantan el salón y la luz de la que disfruta y que "le cabe toda ropa", que era una de sus preocupaciones.

Y aclara que sus hijas "siempre se han llevado bien", que en absoluto se siente desatendida por ellas ("Carmen me llama todos los sábados para ir a comer a su casa, y el domingo duermo en la de Terelu") y asegura que está encantada con el regreso de ambas a Sálvame, el programa de sus desvelos. Y se ríe irónica cuando le preguntan si le ha afectado su amistad con Bárbara Rey por culpa de Bigote: "No he dormido… pero por ella", se ríe.

Ayuso, de paseo romántico con su novio

Diez Minutos lleva a portada el paseo de Isabel Díaz Ayuso con su novio y nos recuerda que la pareja celebrará esta primavera su primer aniversario. Nunca se han escondido, de ahí la naturalidad de su caminata.

Dice la revista que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el técnico sanitario Alberto González pasearon por las calles de Madrid desafiando a las bajas temperaturas. Ella, vestida con cazadora de cuero, pantalones y negros y zapatillas blancas.

Cóctel de noticias

Se suspende la vista del juicio de Gran Hermano por indisposición de Carlota Prado. Según hemos sabido en Es La Mañana, lleva cuatro años terribles de tratamiento psicólogico y un intento de suicidio.

Ana Torroja, marquesa. El ministerio de Justicia le ha otorgado la herencia del marquesado de Torroja al morir su padre. Fue Franco el que concedió esta distinción póstuma el 2 de octubre de 1961 a su abuelo, el diputado Eduardo Torroja.

Fidel Albiac nunca se ha referido a Gloria Camila y José Fernando como "los inmigrantes". El marido de Rociito ha querido negarlo a través de su portavoz oficiosa, la periodista Isabel Rábago. Jorge Javier confirmó anoche que él le escuchó negarlo.

Kiko Rivera cumple este miércoles 38 años envuelto en una de las muchas polémicas que él mismo ha provocado.

María del Monte corta por lo sano: no volverá a hablar de Isabel Pantoja. "Lo siento, pero yo no voy a responder nunca más a preguntas que no tienen nada que ver ni con mi trabajo ni conmigo porque no me apetece. Amo lo que hago, estoy grabando un disco nuevo que me está ayudando mucho. Estoy en otra época de mi vida. Por primera vez no voy a salir por los cerros de Úbeda, porque creo que no tengo por qué".