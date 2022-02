Las inquietantes palabras de Omar Sánchez sobre Cantora: "Ocurre algo íntimo que no voy a contar"

"Es otra persona totalmente diferente de la que me enamoré". Así de tajante se muestra Omar Sánchez en su primera entrevista -en Semana- tras la ruptura con Anabel Pantoja. El canario no se guarda nada -su pareja ya ha dado su versión en Sálvame- pero a la vez deja caer una serie de inquietantes adivinanzas sobre lo que ocurre en Cantora, asegurando que pasa algo "íntimo" que de momento no va a contar.

Anabel, que ya confesó casarse al "60%", simplemente "dejó de necesitarme a su lado" tras su paso por Supervivientes, dice Omar Sánchez. Un concurso al que ella no quería que fuera "por si se enamoraba de otra". Omar además se arrepiente de haber dado el paso de haber pasado por el altar e incluso seguir con Anabel. "Si hubiera sabido lo que sé ahora no me hubiera casado", dice.

La culpa la atribuye a las nuevas amistades de Anabel Pantoja, aquellas que ha ido cultivando a medida que triunfaba en redes sociales, y que "pertenecen a un mundo que no es real".

Y abre la puerta a especular con un misterioso episodio ocurrido en Cantora tras su boda y en el que de momento no profundiza, pero que le hizo replantearse toda su relación. "Ocurre algo que no voy a contar. Es algo íntimo. Solo puedo decirte que cuando vuelve, ella es otra persona totalmente distinta. Pasó algo y ella dice que no estuvo a la altura, pero yo creo que sí lo estuvo y bastante". Sobre él mismo en esa misma situación, asegura: "Me asusté, estaba cabreado y no fui un hombre".

Omar Sánchez en portada | Semana