Paz Padilla se niega a volver a 'Sálvame': "Se vio desamparada e impotente, está muy dolida"

El futuro de Paz Padilla en Telecinco y La fábrica de la tele es incierto. La presentadora no se ha reincorporado a su puesto de trabajo en Sálvame desde el agrio enfrentamiento que vivió con Belén Esteban el pasado mes de enero y que terminó con el salida de la gaditana del plató. El conflicto se originó cuando Paz Padilla aseguro que "las vacunas no sirven para nada", generando un enorme revuelo en redes sociales y las críticas públicas de su compañera.

Mientras que Paz Padilla afirmó en una videollamada con María del Monte y Anne Igartiburu que la vacuna "no es efectiva" para evitar el contagio de la variante ómicron (con errores de pronunciación y teorizando sobre la proteína de la misma), Belén Esteban la acusó de estar "mal informada" y pidió "responsabilidad" a su compañera.

Pasados los días, el entorno cercano a la humorista ha contado a Jaleos que está "muy dolida" con La fábrica de la tele y concretamente con el programa en el que trabajaba hasta ahora. "Se vio profundamente desamparada y muy impotente ante una mentira", explica la fuente al digital, valorando que sus compañeros "no fueron conscientes de lo que dieron a entender esa tarde y del daño público que se le podría haber hecho. Lo dicho, dicho queda".

El informante hace referencia a las suposiciones que se hicieron, cuando se dio a entender que la presentadora no está vacunada: "Está molesta y dolida por ello" pues piensa que "no se le ha tratado con el respeto que merece. No ya por ser presentadora, sino como persona".

Paz Padilla, por su parte, no se ha pronunciado sobre su situación laboral ni sobre su abrupta marcha del programa, pero un gesto en sus redes sociales evidencia su malestar. Y es que ha dejado de seguir en Instagram a Belén Esteban y María Patiño, quienes declararon no estar de acuerdo con sus palabras sobre las vacunas.

Sálvame por su parte, no ha vuelto a hacer referencia a la presentadora, pero sí ha reforzado su imagen con un nuevo rostro, el de Adela González, que desde la semana pasado copresenta el formato de Telecinco junto a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera.