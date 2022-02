Rocío Flores confirma que Fidel Albiac llamaba "los inmigrantes" a Gloria Camila y José Fernando

La despectiva manera en la que Fidel Albiac se refería a los hermanos de su mujer, Rocío Carrasco, ha acabado por generar toda una polémica. Un escándalo no se sabe si inesperado pero que coge en plenos preparativos del nuevo programa -el tercero- protagonizado por la hija de Rocío Jurado.

Ahora, mientras los "acusados" niegan los insultos, Rocío Flores ha utilizado su colaboración en El Programa de AR para dar su versión de la gran pregunta: ¿Se dirigía Fidel Albiac a Gloria Camila y José Fernando, hermanos de Rocío Carrasco, como "los inmigrantes"?

Así lo aseguró el pasado lunes Gloria Camila en Ya son las 8, afirmando que el sevillano es el "maestro" de su hermana y una "mala influencia" para ésta. Unas acusaciones que Rociíto tachó horas después de "equivocadas y temerarias" y a las que responderá, con documentos, este viernes. Fidel negó esas afirmaciones tajantemente, asegurando que jamás llamó así a los hijos de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Mientras parte de la familia Mohedano guarda silencio y el periodista Antonio Rossi sostiene que Fidel le dijo esa frase a él en Houston en el año 2006, poco antes de que 'La más grande' falleciera.

Pero Rocío Flores ha dado un paso al frente y se ha posicionado directamente con Gloria Camila. "Sí, me consta", ha respondido cuando le han preguntado si Fidel llamaba los inmigrantes a sus tíos, dejando claro que "en mi presencia no porque no se lo permito". "Pero me consta esa información" ha añadido, rompiendo su silencio y dejando en una tesitura complicada tanto a su madre como al sevillano.

Mientras esto sucede Telecinco prepara su exhaustivo reportaje de investigación, El precio del silencio, con 1200 horas de grabaciones de los diez miembros más mediáticos de su familia- entre los que se encuentran tanto Rocío Flores como su padre, Antonio David -para descubrir sus reacciones y comportamientos desde que se emitió el primer capítulo de su docuserie, Rocío: contar la verdad para seguir viva en marzo de 2021. Un contraataque de Rocío Carrasco que, como han adelantado en 'Sálvame', va a a "doler" y a "levantar ampollas".