Rocío Carrasco en Montealto | Telecinco

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno para abundar en los reiterados intentos de Rocío Carrasco de destruir a su familia así como la reacción de su hija Rocío Flores a los últimos ataques, que por primera vez dan a entender que ésta se reserva cosas par el futuro.

Rocío Flores amenazó a su madre y Fidel Albiac con "tirar de la manta", tal y como dijo Federico Jiménez Losantos en esRadio. Así lo hizo en su colaboración de El Programa de AR previa al estreno del nuevo show de su madre con La Fábrica de la Tele, que se estrena este viernes y lleva por título El precio del silencio.

Dados los flojos datos de audiencia de Montealto -opinó Federico- "todo apunta al hundimiento del castillo de naipes de la pobre Rocío Carrsco", señalando que quizá acabe de cambiar definitivamente la corriente de opinión hacia ella.

Eso se deja entrever en la cada vez más airada Rocío Flores, que dentro de su habitual contención parece haber perdido el miedo a su madre. "Dijo que el ser de luz que es Fidel que tiene de todo menos luz", entreabriendo la puerta a ese lado oscuro del marido de su madre que hasta ahora nunca ha acabado de manifestarse en público.

Naturalmente, sus declaraciones por la mañana en AR tuvieron su respuesta por la tarde en Sálvame. El programa se dedicó a arremeter contra la joven utilizando mensajes suyos en redes sociales cuando era menor de edad. Hicieron otra cosa en Sálvame que no sé si es legal. Mensajes en los que -tal y como dijo Beatriz Cortázar- quizá incluso ni siquiera se refería a su madre.

Jiménez Losantos tildó esto -al igual que la publicación de una sentencia condenatoria por el incidente físico con su madre en otros medios- de verdadera maldad. "Por ley los datos delictivos de un menor se borran, publicarlo es una atrocidad". Algo que, además, se hizo cuando Rocío Flores estaba en Honduras participando en Supervivientes, es decir, cuando "no podía reaccionar de ninguna forma".

El pronóstico de esta noche es, por tanto, que "se van a columpiar". Tal y como dijo Federico en esRadio, en referencia ya a la demanda de Gloria Camila contra Rocío Carrasco, "la acción judicial acerca de todo lo referido a su madre y la intimidad y honor de su madre, que es todo, imposibilita manejar documentación que no esté ya en sede judicial. Se van a a meter en un jardín y manipular. Gloria Camila pidió con su demanda toda documentación que comprometa la intimidad de su madre, que es practicamente todo". Por lo tanto, "la productora ha metido la pata dos veces",

Al final queda la constatación del "fracaso en serie" de Rocío Carrasco, que en antena "carece empatía con el público, que ha sido rechazada una y otra vez porque no es buena, no quiere a la gente y la gente no la quiere. Pero hay un problema de fondo: eso es opinable, pero además están lo tribunales de por medio y ahí no hay interpretación posible, o eres legal o no. Se empeñan en mantenerla en vez de decir ‘fue bueno mientras duró, adiós".