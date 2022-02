Estalla la guerra durante una llamada de Rocío Flores a Rosa Benito

La última intervención de Rocío Flores en El programa de Ana Rosa, donde aseguró que no sabe si su padre Antonio David Flores continúa su relación con Marta Riesco, ha desatado las críticas de su tía Rosa Benito. La exmujer de Amador Mohedano no entiende la postura de su sobrina en este tema, afirmando en el programa Ya son las ocho que "lo más coherente" sería preguntar a su padre si sigue con su pareja: "Lo más normal es preguntar a tu padre si estás con Marta pero..."

La tarde transcurría con normalidad en el programa presentado por Sonsoles Ónega hasta que Alexia Rivas realizó un comentario que hizo estallar la tensión: " Rocío Flores habrá arreglado el pecho pero tiene una soberbia encima... Ella no quiere contestar a nada pero está sentada para hablar de su familia y pertenece a uno de los clanes más importantes".

Unas palabras que provocaron que Rocío Flores llamase en directo a su tía Rosa Benito: "Me ha dicho que ella el contrato que tiene es para hablar del reality, que es una colaboradora y que si habla de lo que ella está viviendo en porque quiere", explicó.

Una justificación que no convenció a Alexia Rivas: "Rocío está sentada ahí por ser la hija de Rocío Carrasco y nieta de la Jurado", a lo que Rosa Benito respondió muy enfadada: "Todos estamos aquí por algo, ¡yo llevo aquí 16 años!". La periodista continuó muy alterada: "Yo no, yo acabo de llegar. Pero yo sé por lo que estoy aquí, fue por lo que pasó con Alfonso Merlos. Yo acabo de llegar pero no soy hipócrita. Podéis pintarlo o maquillarlo, pero la actitud de Rocío Flores es otra"