Fernando León de Aranoa, que triunfa con su película El buen patrón, lleva una vida tranquila, ajena a la curiosidad pública en lo referente a su intimidad. Otra cosa es la dimensión profesional que emana de su indudable talento: el que ya dejó probado en 2002 con Los lunes al sol, y ahora con la antes mencionada cinta; ambas con el mismo protagonista, Javier Bardem. Éste, candidato al Óscar (que ya obtuvo) el mes próximo, en tanto Aranoa podría conseguir otra estatuilla por El buen patrón también. En definitiva, un laureado realizador que tiene por compañera a su más estrecha colaboradora, Patricia de Muns, con quien convive junto a la hija de ambos en un piso modesto del madrileño barrio de Lavapiés.

La convivencia de esta pareja ha sido descubierta por la periodista Beatriz Miranda, quien la ha dado a conocer recientemente en el suplemento del fin de semana del diario "El Mundo". Nada se sabía hasta ahora sobre quién era el gran amor de Fernando León de Aranoa, discretos al máximo sobre su vida privada. Llevan alrededor de veinticinco años juntos y además ella es la colaboradora indispensable para él en su de trabajo. Dirige la selección de los intervinientes en las películas, el "cásting" en la terminología cinematográfica y, asimismo, se ocupa de la producción ejecutiva; no quien la financia, sino la que coordina cuanto conlleva la puesta en marcha de los rodajes. Mujer muy activa, inteligente que comparte con su compañero las empresas que están a nombre de ambos. Con un socio imnportante, Jaime Roures, el propietario de Mediapro, que desde su filiación política izquierdista se ha convertido en millonario con sus negocios televisivos y cinematográficos, en su sede de Barcelona. No les han ído más los negocios a los tres citados pues "El buen patrón" lleva recaudados en taquilla más de tres millones de euros, cifra que se verá notablemente aumentada después de la ceremonia de los Goyas y los próximos Óscar. La productora ya recibió de antemano, cuando se presentó el proyecto, una subvención del Ministerio de Industria por valor d casi millón y medio de euros.

Fernando León de Aranoa, uno de los talentos más reconocidos del cine español de los últimos tiempos, nacido en Madrid hace cincuenta y tres años, resulta que nunca había pensado dedicarse a escribir o dirigir películas. Contando con su habilidad como dibujante, su vocación era estudiar Bellas Artes. Resulta que, por un error administrativo a la hora de solicitar una matrícula, terminó en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Información, rama de Imagen y Sonido. Es sabido que el primer curso es común para los que cursan la carrera de Periodismo. Y a partir del segundo ya es cuando los alumnos de una y otra especialidad, se separan. Así es que, ya embarcado en esos cursos, León de Aranoa se distinguió por obtener buenas calificaciones hasta que en 1994 debutó tras las cámaras, dirigiendo un cortometraje. Aparte de varios documentales, uno de ellos sobre la vida y obra de Joaquín Sabina, Fernando ha realizado hasta la fecha ocho largometrajes. No nos olvidamos que, hasta que logró quien pudiera financiarlos tuvo que ganarse la vida simplemente como guionista. Pero no en el cine, sino en televisión. Curiosamente para el programa-concurso Un, dos, tres, responda otra vez, a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador. Y lo más sorprendente: autor de "gags" y "sketchs" de los muy celebrados Martes y Trece, quienes no siempre firmaban sus ocurrencias.

Otra curiosidad nos lleva a su ya citada habilidad como dibujante. Más de un director (nos viene a la memoria los casos de Luís García Berlanga, Carlos Saura, Fernando Fernán-Gómez, y otros) antes de rodar una escena la imaginan en lo que se llama en el argot "story board"; es decir, con unos trazos lo más fáciles de identificar, les sirven para planificar con los actores cada secuencia. Y es que León de Aranoa es muy riguroso cuando se coloca tras la cámara tras ensayar con sus protagonistas.

Nada se sabía sobre sus andanzas sentimentales, por la sencilla razón de que tiempo atrás a nadie podía interesarle en los programas y revistas del corazón. Ahora es cuando hemos encontrado algunas imágenes, obtenidas en 2010, cogiditos de la mano, de Fernando y una guapa actriz llamada Sara Casasnovas, gallega entonces de veintiseis años y él, de cuarenta y dos. Que salió en las páginas de sucesos porque un enloquecido admirador iba tras ella y al no ver cumplidos sus deseos, la atacó violentamente con una ballesta a la salida del teatro donde ella trabajaba.

Aquel supuesto romance parece que no tuvo más recorrido en la vida del hoy reconocido director. Que al fin conoció a la que iba a ser su entrañable compañera, Patricia de Muns, que nunca ha querido tampoco ser objeto de los reporteros gráficos y a partir de los éxitos de Fernando León de Aranoa tendrá que soportar esa presión informativa.