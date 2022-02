Rocío Flores pasa al ataque contra Rocío Carrasco: "Solo yo sé lo que he vivido en su casa"

Rocío Flores está harta y cansada de todo lo que se está diciendo de ella, de su padre y de su familia. Esta semana se la pudo ver en El programa de Ana Rosa hablando más claro que nunca, y esa misma actitud es la misma que muestra ya ante las cámaras de los reporteros. No se calla nada y se muestra más tajante que nunca ante todas las afirmaciones que se están vertiendo en televisión.

La joven ha defendido a su padre y lanzado un mensaje a su madre: "Mis vivencias las he vivido yo", dejando claro que solamente ella sabe lo que ha vivido en esa casa todos los años que estuvo allí con su madre y Fidel Albiac. Sobre las personas que hablan que ella no ha vivido esas experiencias por su edad, Rocío contesta: "Es muy heavy llegar a ese punto. Lo que yo he vivido lo he vivido yo, no lo ha vivido mi padre porque mi padre no ha vivido en esa casa conmigo".

Además, hace una distinción: "Creo que si se quiere atacar a mi padre, que se le ataque por las cosas que mi padre haga, pero si estoy hablando yo en primera persona, si alguien tiene algo que decirme, que me ataque a mí. El problema está que nadie me puede rebatir mis vivencias, ahí está el problema, y ahí está el evadir ciertas cosas. Pero bueno, que sigan, que no pasa nada. Yo me voy a mantener mi línea".

Rocío Flores también nos ha afirmado que pondrá las manos al fuego por su padre una y otra vez, las veces que hagan falta: "La he puesto siempre y no me quemo". Y vuelve a tener palabras para el marido de su madre, Fidel, muy irónica: "Uno es el ser y el otro es el ser de luz".

La hija de Rocío Carrasco explica que ella va aclarar todo lo que ha escrito o ha hablado de su madre: "Cuando tenga la oportunidad, si tengo la oportunidad de explicarlo, cuando vaya a trabajar lo explicaré. No tengo ningún tipo de problema en en decir las cosas y creo que soy bastante clara y bastante sincera. No tengo ningún problema. Cuando tengas la oportunidad de aclararlo yo lo aclararé".

También nos ha asegurado que no va a cambiar la relación con su madre por las palabras que ha tenido estos días, sino que su relación lleva muerta desde hace mucho tiempo: "No alejada de mi madre, llevo mucho tiempo y no por lo que yo he dicho el otro día".

Sobre una posible contestación de su madre, Rocío señala que está de acuerdo: "Claro, es lo que tiene que hacer". La joven se ríe y asegura que no le importa si Fidel cuenta en algún momento sus experiencias: "Ni lo sé ni me importa ni me interesa, ni me preocupa, ni nada".

También contesta a las palabras de varios colaboradores de los programas: "No os dais cuenta que siempre son las mismas cosas las que se dicen para poder rebatir que una persona tenga la libertad absoluta y la claridad para decir sus vivencias".