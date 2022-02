Jorge Javier Vázquez acudió a El Programa de AR para promocionar la gira de su obra teatral, Desmontando a Séneca. Pero, naturalmente, la conversación también abordó los últimos sucesos de la familia de Rocío Carrasco tras el último y polémico programa El precio del silencio, donde la hija de Rocío Jurado amenaza a la familia de Ortega Cano -incluyendo a su hermana Gloria Camila, que presentó una demanda al respecto de los documentos que pudiera mostrar en antena- y su hija Rocío Flores, que vive ahora una intensa campaña de desprestigio por parte de los espacios de La Fábrica de la Tele.

En su paso por el programa de la productora Unicorn Content, Jorge Javier reprochó cómicamente a Matías Prats que el domingo no acudió a la obra (no lo hizo por motivos familiares, tal y como dijo el presentador). El presentador de Sálvame, de la productora La Fábrica de la Tele, aseguró respecto a Gloria Camila que le "gustó" su última intervención en el programa de Sonsoles Ónega volviendo a pedir a su hermana esos papeles que no acaba de mostrar.

Una postura que esconde un desdén evidente hacia Gloria Camila, que reivindica por vía judicial unos papeles retenidos durante años por su hermana y mostrados ahora solamente en televisión, en programas presentados precisamente por él.

"El argumento de Gloria me ha convencido, dice que a lo mejor prefiero que me digan que estoy viviendo una mentira y saberlo", dijo Jorge Javier, dando por buena la versión de Rocío Carrasco.

Y continuó: "Si estoy viviendo una realidad inventada quiero que me la cuenten. Debe ser complicado a esa edad, su postura es complicada", dijo con cierta displicencia sobre Gloria Camila, dando por sentado la versión de Rocío Carrasco, al fin y al cabo la gran apuesta de la productora del espacio que conduce.