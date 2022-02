Raquel Mosquera comparte un documento que desmonta la última mentira de Fidel Albiac

Raquel Mosquera continúa plantando cara a las duras acusaciones de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La viuda de Pedro Carrasco ha vuelto a la primera línea mediática desde que la hija de Rocío Jurado la nombrase de nuevo en Montealto: regreso a la casa, donde cuestionó, entre otras cosas, la herencia que recibió de su fallecido esposo y los metros tasados del piso en Paseo de la Habana (Madrid) que recibió.

Aunque ya contestó con contundencia durante su última colaboración en Viva la vida, este martes ha publicado un documento que desmonta por completo las acusaciones del matrimonio formado por Rocío y Fidel: "Os envío este documento, para que veáis lo que dije yo ayer en el programa de donde trabajo de colaboradora. Cuando yo aporto esa documentación, se ve claramente los metros que tiene el piso. La periodista y compañera (Isabel Rábago), a través de supuestamente llamaditas del maestro (Fidel Albiac) que dirige la orquesta, quería dar a entender que se había tasado el piso por 160m o algo más, para decir que estaban mal las cuentas. Si no digo esto, ya me conocéis y no me quedo a gusto", ha escrito en su perfil de Instagram zanjando el asunto.

"Recordar que la hija de mi marido reconoció el error unos años más tarde firmando el documento que firmó, que no se hicieron bien las cosas por su parte. Teniéndome que aportar un dinero, sin llegar al que realmente me correspondía, todo ello tras la demanda que la puse", escribe junto a la fotografía del documento donde se pueden comprobar los metros con los que se tasó el piso, 76,93m2, algo que desmonta por completo lo que se ha dado a entender en las últimas semanas en los programas afines a Rocío Carrasco.

"Para que le quede claro y se lo recuerden al maestro, pareja de la hija de mi marido y para que no la confundan y sea objetiva, y no quede mal ella. Ya que el maestro nunca da la cara. La dan otras personas por él. Como su pareja, que es la partitura y su escudo. Ya que él estaba ahí con su gorrita y de brazos cruzados escuchando atentamente, los bienes que había o dejaba de haber etc.....Se me remueve todo cuando hablamos sobre este tema, me recuerda, al mismo momento, y último día que estuvo mi marido Pedro, conmigo, con su hija y su pareja, con su gorrita y de brazos cruzados, escuchando atentamente todo lo que su hija le tenía que decir a su padre", ha recordado antes de poner fin al post.

Unas palabras con la que Raquel demuestra su verdad y cuya valentía ha sido aplaudida por sus seguidores, que se alegran que Rocío y Fidel no hayan logrado silenciarla.