Telecinco, en tromba contra Rocío Flores: "La productora es el Gobierno que les ha dado 100 millones"

La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Daniel Carande y Alaska para discutir de todos los temas de la actualidad social. Centrada de nuevo en Rocío Carrasco y la campaña contra su hija, Rocío Flores, que se ha iniciado en la cadena Telecinco a raíz del nuevo programa de la hija de ‘la más grande’, El Precio del Silencio, en el que se ha tratado de repetir la fórmula del anterior.

Una decisión polémica tomada, sin duda, por el fracaso en audiencia del mucho más blanco y nostálgico Montealto, limitado a recordar la figura de Rocío Jurado. Ahora, de nuevo, el espacio de La Fábrica de la Tele esgrime especialistas en feminismo para asegurar que Rocío Carrasco -pero no su hija- es una mujer maltratada.

A juicio de Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, esto se debe a una razón: "La productora en realidad es el Gobierno, el ministerio de Hacienda que le pone cien millones a esa cadena". Y ha dado al traste con una forma de entretenimiento totalmente válida: "Antes estaba el Sálvame clásico, que nos divertida, era la Edad de Oro. Ahora han vuelto a la Edad de Hierro del Gobierno gracias a los cien millones que han dado la cadena. Tienen que justificarlos".

Y es que, tal y como explicó Alaska, ahora se va a proceder a la demolición de Rocío Flores igual que el año pasado se hizo con su padre, Antonio David. "Esta semana no ha habido programa en el que no se haya dicho que pegó a su madre", dijo, recordando una sentencia publicada en medios pese a que Rocío Flores, entonces, era menor de edad. Porque tal y como defendió Jiménez Losantos, "le damos categoría penal a una chica de 14 o 15, fue en todo caso una falta y eso si fuera mayor de edad. Es ley del menor y por eso no se puede publicar esa sentencia". Una sentencia en la que ellos dice que "le dio una paliza a su madre, pero… ¿dónde está eso?".

Con todo Telecinco entregada ahora mismo a esa misión, surge la noticia de que Rocío Flores sigue los mandatos de su manager, Agustín Etienne. Un proceder que en realidad es habitual en todos los famosos televisivos y que se trata de describir como escandalosa. A ello se suma la utilización de tuits de Rocío Flores cuando era menor de edad en los que se quejaba de la conducta de su madre en los términos habituales de una adolescente, y a los que los colaboradores de la cadena tratan de dar un sentido más sórdido.

Todo ocultando el verdadero proceder de Rocío Carrasco, que tal y como explicó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, "antes era de madre doliente que busca el contacto con sus hijos, y ahora no quiere ni verlos".

En suma, y tal y como defendió Jiménez Losantos en esRadio, "el maltrato a esa joven es criminal. Antonio David podrá ser bueno, malo o regular, pero ha pasado por todas. Ella está despertando y nunca debió entrar en esa forma de ganarse la vida del famoseo. Tiene difícil marcha atrás".