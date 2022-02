Xuso Jones se suma a las críticas contra Masterchef Celebrity: "Perdí 7 kilos en 10 días"

"No me tires de la lengua mucho", así reacciona Xuso Jones cuando le preguntan sobre su paso por Marterchef Celebrity. El cantante, cuya andadura en el talent show de cocina de TVE fue más bien breve, no guarda muy buen recuerdo de su participación: "Yo cocino un montón, pero en MasterChef Celebrity no aprendes de cocina. Digamos que no se aprende mucho…". El murciano se une así a otra voces como Almudena Cid o Jesús Castro que también han contado su nefasta experiencia en el programa de la cadena pública.

"Tampoco hay que criminalizar nada pero iba con unas expectativas del programa, de entretenimiento, como superblanco y ni mucho menos. Perdí 7 kilos en 10 días, de ver cosas que no te cuadran. De ver cosas mientras estás grabando…", ha asegurado el artista durante su paso por el podcast Los reyes del palique.

"Para que un programa de entretenimiento entretenga en casa, tienen que pasar cositas que el espectador no se imagina fuera de cámaras, rollo crear polémicas, crear platos. Cositas de las que no te avisan. Respeto un montón el programa y me parece un programón, pero sí que es verdad que mi experiencia fue una puta mierda", ha afirmado el cantante. De nuevo, la sombra de la duda vuelve a planear sobre el programa que conducen Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera.

Más críticas contra el programa

Almudena Cid también habló sobre su decepcionante experiencia en el programa durante una entrevista con la revista Lecturas. La exmujer de Cristian Gálvez se limitó a decir que fue "la peor experiencia televisiva de mi vida". Además, prefirió no entrar en detalles y zanjarlo: "No voy a hablar de MasterChef".

Cid, con 21 años de carrera deportiva a sus espaldas, participó en la cuarta edición del concurso, emitida en el otoño de 2019. La experiencia entre fogones para la exgimnasta comenzó el 21 de septiembre y terminó entre lágrimas el 23 de octubre, al convertirse en la octava expulsada. Y al parecer su paso por el programa no le dejó buen sabor de boca. Siempre ha asegurado que al principio le costó integrarse y su expulsión le pilló completamente desprevenida porque fue en la primera prueba de la noche.

Otro de los más críticos ha sido Jesús Castro, que aseguró que su experiencia "fue nula": "Mi experiencia fue nula. No me adapté al tipo de programa y a las teclas que tocaban para ellos tener contenido".