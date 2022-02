Rafa Almarcha: "La música es lo que necesito para respirar y vivir, lo supe desde niño"

Rafa Almarcha. | Archivo

Rafa Almarcha es uno de los miembros del grupo Siempre así, en el que ejerce de director musical y productor del grupo sevillano. Una carrera brillante, con 16 discos en el mercado, 3 de doble platino y 5 de oro. Llevan vendidos a lo largo de su historia alrededor de 1 millón de copias, más de mil conciertos entre España y diferentes países de Latinoamérica.

Rafa es una persona dedicada en cuerpo y alma a la música y aparte del grupo ha trabajado como productor musical con interpretes como Falete, José Manuel Soto, Arturo Pareja-Obregón, Los Centellas... entre otros. Sin olvidar la grabación junto a César Cadaval del Himno del Centenario del Sevilla Futbol Club, compuesto e interpretado por El Arrebato, donde Rafa se encargó de toda la dirección musical.

Acaba de lanzar al mercado un trabajo en solitario bajo el titulo de "Ha nacido un nuevo sol". "Es un proyecto totalmente complementario con el grupo al que sigo perteneciendo, eso lo quiero dejar muy claro. Llevamos juntos 30 años y vamos a hacer gira por los principales teatros de toda la geografía. Ahora he plasmado las canciones de su cuaderno privado, es otro estilo muy diferente: canciones muy pensadas, reflexivas, se habla de amor desde diferentes miradas", explica.

"Hay temas dedicados a mis hijos tengo tres pero los mayores es seguro que no se van a dedicar a la música. La pequeña todavía no lo sé, tan solo tiene 11 años. Este álbum es consecuencia de la pandemia. No podíamos vernos para ensayar y me puse a grabar estas canciones, compuestas para mí, es autobiográfico. Así me lo dicen en las redes sociales, ponen en valor lo cotidiano, es muy cercano", dice sobre el disco. "Los conciertos que voy a ofrecer van a ser en locales pequeños, íntimos, con luz tenue, y mientras se podrá tomar una copa. Además, hay un formato físico que es un libro hecho por un gran ilustrador que es Manuel León, es un pintor muy amigo mío, es alucinante". Así lo contó en el transcurso de nuestra conversación.

La pandemia, como ha contado, le sirvió para la inspiración de este trabajo. "Hay que reconocer que este virus nos ha condicionado a todos y nos ha dejado muy claro lo vulnerables que somos. Soy muy positivo y optimista y siempre saco lo bueno de todo, y en esta ocasión este disco. Durante el confinamiento con Jorge Cadaval cantábamos a la gente a la hora que se salía a las ventanas, vivimos muy cerca, y así les ayudábamos"

El sevillano está feliz por las buenas criticas recibidas y está deseando comenzar la gira con su grupo, con el que ya han cumplido 30 años, que dará comienzo el 31 de Marzo en el Teatro Principal de Alicante.