Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, juntos en Barcelona... pero no revueltos

Diez Minutos lleva a la infanta Cristina en portada, aunque casi se sale del plano debido a la velocidad que alcanza. La revista nos proporciona una imagen de la hija de Campechano muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Cristina aparece corriendo veloz por los pasillos del aeropuerto de Ginebra, se supone que huyendo despavorida de los fotógrafos. Porque no da la sensación de que vaya a perder un vuelo.

Las imágenes fueron tomadas el pasado 11 de febrero. Dice Diez Minutos que, al percatarse de que la perseguían los fotógrafos, Cristina salió a toda prisa del coche y corrió por la terminal hasta la zona de embarque. Detrás iban sus escoltas con las maletas y su hija Irene. Horas después aterrizaría en Barcelona, ciudad en la que, como cuenta Hola, se habría reunido con Iñaki Urdangarín.

Cristina e Iñaki, juntos pero no revueltos

Hola publica una información exclusiva que no viene apuntalada por ninguna foto: la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín mantuvieron una reunión secreta en Barcelona el pasado fin de semana. Los dos llegaron el viernes a la Ciudad Condal: ella desde Ginebra, acompañada por su hija Irene. Él, desde Vitoria, capital en la que sólo unas horas antes se dejó ver paseando de la mano de su madre, Claire Liaebert.

Dice Hola que la finalidad del viaje de ambos fue ver a su hijo Pablo, del que llevan separados desde antes de que se publicasen en Lecturas las fotos de Iñaki paseando por la playa con Ainhoa Armentia. Parece ser que el exduque pudo encontrarse con él en el interior de un vehículo.

La revista asegura que Iñaki y la hermana del rey Felipe VI no durmieron juntos: ella pernoctó en la zona de Pedralbes, cerca de su antigua y polémica residencia, y él se alojó en la casa de una de sus hermanas. La novedad de la información de Hola es que da por hecha la disolución del matrimonio: "La infanta tendrá que levantar su vida de nuevo. Las fotos de Iñaki en actitud cariñosa con Ainhoa son el punto final. La infanta podría perdonarle de corazón… pero difícilmente de manera pública. Puede que haya llegado el tiempo de mirar al presente cada uno por su lado. Puede que también Iñaki quiera dejar atrás el pasado".

Ainhoa Armentia con su marido e hijos

Hola ha venido publicando en las últimas semanas diferentes imágenes de Ainhoa Armentia durante sus quehaceres habituales en Vitoria. Pero este miércoles se apunta la exclusiva de las primeras fotos de la amiga de Iñaki Urdangarín junto a su marido.

En las instantáneas vemos a una familia feliz disfrutando desde la grada de un estadio del partido de fútbol en el que está jugando el pequeño de sus hijos. Sonriente, y sentada con su marido, aunque no junto a él: entre los dos, el mayor de sus vástagos.

Las imágenes no significan, asegura Hola, que la relación con Iñaki se haya interrumpido. Según el semanario, tras el partido, Manuel Ruiz se fue al domicilio que han compartido durante los últimos años mientras que Ainhoa regresó al hogar de su padre, en el que vive desde que estalló el escándalo.

Belén Esteban, de princesa del pueblo a jequesa

Belén Esteban protagoniza toda ella la portada completa de la revista Semana, que publica su foto a toda página con un gran titular: "Belén conquista Dubái".

Después, en páginas interiores, Belén posa en un reportaje de doce páginas con el lujoso Burj Al Arab de fondo, en bañador en la playa, de lentejuelas en la kasbah o vestida con un kaftán en el desierto con las alfombras de las jaimas a sus pies.

Belén Esteban ha dejado de ser "Princesa del Pueblo" para convertirse en la "Jequesa de Dubai" y ahora posa en todo su esplendor en esta urbe artificial, a la que ha llevado sus gazpachos y cremitas, al parecer con muchísimo éxito.

Allí se ha enamorada de una ciudad en la que dice sentirse muy bien: "A mí nadie me ha dicho nada por llevar escote o minifalda. Me he sentido muy segura. Aquí no roban, no hay delincuencia ni paro".

Y habla, cómo no, de los muchos frentes que tiene abiertos. O se calla, por lo menos en lo que a Paz Padilla se refiere. Siempre sincera, asegura que en la pelea Anabel-Omar ella se posiciona del lado de su amiga, pero en la de Rocío Carrasco contra el mundo prefiere no mojarse demasiado: "Tiene razón en unas cosas, pero en otras no estoy de acuerdo con ella".

Luis Figo y Helen Svedin, juntos de nuevo

La que parecía una de las parejas más estables del panorama rosa acaba de superar, según cuenta Hola en exclusiva, una crisis matrimonial que los ha mantenido alejados durante varias semanas.

La revista publica varias imágenes en las que vemos al futbolista abrazando cariñoso a su esposa. La espectacular nórdica se deja hacer pero sin demasiado interés. Si estuviésemos en un programa de televisión en el que cuentan con el análisis de un experto en gestos, diríamos que clarísimamente es él el que tiene que hacerse perdonar algo.

Cuenta Hola que Helen y Figo han estado viviendo separados durante dos semanas, durante las cuales él ha permanecido alojado en el hotel Wellington, situado a cinco minutos andando del domicilio conyugal.

Ahora, la pareja estaría intentando "resolver sus diferencias" tras veinticinco años de amor.

Tres millones, la herencia de Mila a su hija Alba

Lecturas lleva a portada la exclusiva de la herencia de Mila Ximénez, que fue colaboradora de la revista hasta el último día de su vida. Y aunque destaca que la periodista ha legado a su hija tres millones de euros en metálico, el titular debería ser otro: Alba ha sido desheredada por su padre, Manolo Santana.

Leemos en Lecturas que, ocho meses después de fallecer Mila, Alba ha descubierto que su madre realizó varios cambios en su testamento con el fin de modificar la titularidad en la que figuraban las dos junto a Manolo, el hermano de la colaboradora de Sálvame. Todo quedaría a su nombre.

La herencia que va a recibir Alba contrasta con la que no va a recibir de su padre. Cuenta la revista que Claudia, la viuda de Manolo Santana, "fue apartando a los hijos del tenista no solo de su vida, sino también de sus negocios, y podría ser la beneficiara del noventa por ciento de su patrimonio".

Olga, Rocío y David, juntos como siempre

Es Lecturas, la revista enemiga de la familia Flores-Moreno, la que publica un reportaje en el que vemos media docena de fotos en las que Olga, Rocío y David disfrutan en familia de una jornada familiar en la que salieron a pasear con la pequeña de la casa.

El titular, cargado de (mala) intención, dice que "intentan aparentar normalidad". Lo llevan haciendo ya años, todos los que Olga ha cuidado con tanto cariño de estos hijos que no son suyos.

Cóctel de noticias

Ainhoa Arteta habla en Hola de sus meses más complicados. "Confesiones de una diva que se ha enfrentado a la muerte", leemos en la revista, que narra cómo una sepsis la llevó al coma, a perder la voz y una falange y a separarse de su cuarto marido, Matías Urrea. "No puedo hablar mal de una persona con la que he convivido seis años. No lo voy a hacer jamás", explica en referencia a su mediática separación, ahora superada.

Paz Padilla, denunciada por sus nuevos vecinos. Cuenta Lecturas que la presentadora está en pie de guerra con la comunidad de propietarios del ático con vistas al Puerto de Santa María que acaba de comprarse en Cádiz por un millón de euros. Al parecer, ha construido unas ventanas en una zona común sin haberles consultado antes. Algunos de ellos ya han acudido a la Policía para presentar sus quejas y solicitar la visita de un técnico del Ayuntamiento.

Marta López sale con un ex de Alexia Rivas. La endogamia llega una vez más a Telecinco de la mano de Marta, que protagoniza la portada de Diez Minutos en un amplio reportaje fotográfico en el que se la ve acaramelada con caballero de nombre Josep. Dice la revista que se trata de un empresario de origen catalán al que Marta conoció cuando todavía salía con Alexia Rivas, conocida mundialmente (hasta Whoopi Goldberg lo comentó en su programa) por salir con Alfonso Merlos en ropa interior en su salón. Marta le devuelve eso tan clásico de quitarle el novio a la mujer que te lo quitó a tí.

Kiko Jiménez, baja Modesto. El exnovio de Gloria Camila y novio actual de Sofía Suescun concede una entrevista a Lecturas en la que asegura que "Anabel Pantoja siente atracción por mí".

Diego Matamoros oficializa su romance con Marta Rimbau. El influencer ha superado su ruptura con Carla Barber saliendo con otra influencer.

Matilde Solís debuta como pintora. La madre del futuro duque de Alba posa en Hola por primera vez en mucho tiempo para presentar la exposición que acaba de exhibir en Sol en Lobo junto a su familia. Solís es todo un ejemplo de superación que no quiere hablar de su pasado (los abusos de su psiquiatra) y que nos desvela qué relación tiene con su nieta, la pequeña Rosario, hija de su primogénito y heredero del título nobiliario: "Es simpatiquísima, graciosa… ¡Apasionante!".

Carmen Thyssen presenta a sus hijas en sociedad. Y en el Hola, revista en la que periódicamente explica cómo va la crianza. Esta vez, con motivo de la firma de la renovación del alquiler de su colección, se llevó a las chicas al Museo Thyssen. "Las niñas han estado muy preocupadas por hacerlo bien. Tienen quince años, viven un un sitio muy tranquilo y no están acostumbradas", explica la baronesa.