Álvaro Morte (La casa de papel) estalla contra Jorge Javier Vázquez: "Me revienta"

Jorge Javier Vázquez continúa con la promoción de su obra de teatro, Desmontando a Séneca, que en estos momentos se está representando en Madrid después de pasar por los teatros de las ciudades más importantes de nuestro país. Durante las últimas semanas, mucho se ha hablado sobre la obra de teatro del presentadora de Sálvame, desde actores que han alabado el papel del catalán hasta otros que han cargado duramente contra él.

Es el caso de Álvaro Morte, conocido por dar vida al mítico Profesor en La casa de papel, quien no ha tenido reparos en mostrarse crítico con el éxito de público de Jorge Javier mientras otros actores "con gran trayectoria" son incapaces de sacar adelante sus espectáculos al no contar con público suficiente.

Sergio Marquina (#LaCasaDePapel): "Me revienta con un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie, aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores, con increíbles espectáculos y que no tienen salida" 😲pic.twitter.com/vvp3v50trO — M 📺 (@casasola_89) February 16, 2022

En la entrevista que se ha viralizado gracias a un vídeo de TikTok, Álvaro Morte reconoce que el éxito de Jorge Javier Vázquez, "le revienta": "A mí me revienta que un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo", reconoce. "Y que haya otra gente que son increíbles actores con increíbles espectáculos que no tienen salida para poder darse ese material que han trabajado a un público", termina diciendo el actor de la serie de Netflix.

La obra de teatro Desmontando a Séneca lleva más de dos años girando por diferentes teatros de España. Desde el pasado 13 de enero se encuentra en el Teatro Reina Victoria de Madrid y a pesar de la falta de público, el presentador asegura que está siendo todo un éxito: "No hay momento, no hay día, en el que el público no se ponga de pie. Espero que ahora no pase en Madrid. Pero sobre todo me dicen que se sorprenden mucho, que no esperaban ver algo así. Es que claro, el título tampoco te lleva mucho", afirmó Jorge Javier en una entrevista reciente.