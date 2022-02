Rocío Flores da un portazo a Rocío Carrasco tras su entrevista y renuncia a la reconciliación

Rocío Flores regresó este jueves a El programa de Ana Rosa tras la sorprendente entrevista de su madre Rocío Carrasco el día anterior. La joven instó a su madre a dar la cara como hace ella durante sus intervenciones pero, tras escuchar a Rociíto, no pudo evitar romperse. "Hablar de este tema más lo único que genera es dolor a todas las partes, creo que ha llegado el momento de que a mi hija la voy a dejar a un lado", dijo el miércoles.

Carrasco dejó claro que no quiere volver a hablar de su primogénita, algo que ésta le ha reprochado porque, según ella, debería haberlo hecho antes. "Me hubiese gustado de todo corazón que me hubiese dejado a un lado desde el minuto cero de su documental. Y ya... Lo he hecho, hecho está", dijo dolida.

No existen puertas abiertas a la reconciliación por ninguna de las dos partes, aunque Rocío reconoce que, ahora que su madre no hablará de ella, es una oportunidad para que la dejen tranquila. "Si de esta manera se puede dar el paso de que se deje de, lo que sea, respecto a mí... Si con esto consigo que me dejen respirar, pues ya está", insistió.

"Aquí no se va a mencionar más ‘el episodio’, te lo digo con esa contundencia", dijo Joaquín Prat sobre la sentencia que condenó a Rocío por malos tratos continuados a su madre. En ese momento, la colaboradora se echó a llorar, dejando claro que es un episodio muy doloroso de su vida. "Estoy cansada de llorar. Me veo sometida a una presión que ya he tocado fondo", dijo limpiándose las lágrimas.

Antes de la intervención de la colaboradora y zanjar el tema, los colaboradoras hizo una reflexión. Beatriz Cortázar por su parte, intervino: "En este caso, yo veo que tiene que ser: o su hija reniega de lo que tiene ahora mismo para pasarse al otro ‘bando’, o no hay manera posible de reconciliación".

El presentador defendió a a su compañera el miércoles ante su madre asegurando que "es una buena chica y una buena compañera". Además, Prat declaró: "Para ella es una losa permanente hablar de ese suceso". Por eso, también critica a Rocío Carrasco, que no quiere hablar de un "borrón y cuenta nueva".