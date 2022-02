Gloria Camila reconoce por primera vez las crisis en el matrimonio de sus padres: "Había altibajos"

Gloria Camila ha admitido por primera vez en público que la relación de sus padres no era tan idílicas como nos han hecho creer. En su colaboración en el programa Ya son las ocho, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha recordado algunos de los momentos más especiales de su infancia cuando se cumplen 27 años de la boda de sus padres.

El matrimonio de Rocío Jurado y José Ortega Cano siempre ha estado muy cuestionado. Un tema que ha vuelto a estar de actualidad después de que Rocío Carrasco confesase que su madre se equivocó al casarse con el torero y afirmar que podría haber documentos que desmontase la historia que ha contado José Ortega Cano a lo largo de estos años. Unas insinuaciones que no han gustado nada a Gloria Camila, que siempre ha defendido el amor de sus padres.

"Siempre defenderé el amor por encima de todas las cosas, el amor es importante en la familia, en la pareja, con los amigos... En estas imágenes (de la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano) veo mucho amor y admiración", confesó Gloria Camila. "Evidentemente, una relación conlleva altibajos y subidas y bajadas", ha añadido, desvelando por primera vez que hubo problemas en el matrimonio. Aunque ha dado naturalidad a sus declaraciones, estas palabras respaldan lo que su hermana ha dicho en numerosas ocasiones durante los últimos meses.

A pesar de todo, Gloria Camila solo recuerda amor en esa casa: "Se habla de cómo era el tema del matrimonio de mis padres, es fácil de ir por ese lado para intentar hacer daño y por desgracia no está mi madre para decir que estaba enamorada pero sí cuento con la versión de mi padre y dice que fue así hasta el final (…) Mi padre ha rehecho su vida y ha avanzado, no se puede estancar en un pasado, pero a día de hoy sigue admirando a mi madre, me manda vídeos de mi madre cantando, en entrevistas... A él le gusta recordar y rememorar momentos".