La muerte de Alicia Hermida (Valentina en 'Cuéntame') en una residencia donde vivía con su marido

Tenía una apariencia juvenil, pese a sus años, que siempre la acompañó, junto a una gracia innata, natural. Era Alicia Hermida de esas actrices que en seguida conectan con el público comunicando una sensación de complicidad. Dotada como tantas de su generación, y no como en la actualidad, de una voz clara, sin impostación alguna. Ha muerto estos días de un febrero loco en lo meteorológico, enlutado por la desaparición también de otra veterana del cine, la nonagenaria Margarita Lozano, que rodó a las órdenes de Buñuel, Pasolini y otros grandes realizadores, sobre todo en Italia, donde estuvo muchas temporadas. Alicia Hermida no se movió de España, aunque bien podría haberse codeado en el extranjero con muchas colegas de importancia. Se ha ido a los ochenta y nueve años, en la residencia de ancianos de Villanueva de la Cañada (Madrid) que habitaba desde hacía tiempo junto a su marido, el también actor Javier Losada.

Con Javier, Alicia Hermida representó muchas funciones teatrales. Montaron una compañía de cómicos como los antiguos, con el nombre de "La Barraca", el mismo que utilizó Federico García Lorca para representar por los pueblos obras clásicas con actores aficionados en su mayoría. Y los Losada también hacían esos recorridos itinerantes sin importarles mucho lo poco que ganaban. Por supuesto que ella gozó de éxitos teatrales, cinematográficos y televisivos que le reportaron tanto notoriedad como una justa reciprocidad económica de acuerdo con su valía.

Los que ya se encuentren en lo que eufemísticamente se conoce como "tercera edad" tal vez la recuerden en aquella televisión en blanco y negro, la que mantenía en sus programas comedias clásicas sobre todo (para no pagar derechos de autor). Asimismo estrenó guiones del mejor de todos los autores del género, Jaime de Armiñán, brillante en sus sainetes modernos, caso de Mujeres solas, Chicas en la ciudad, Tiempo y hora… Alicia Hermida fue una de las elegidas por Armiñán para sus estupendos argumentos.

Se llamaba Alicia Pérez Herranz, pero prefirió ser anunciada siempre por el apellido Hermida, sospecho que de raigambre familiar, aunque no he podido verificarlo. Ya con ocho años iba a una academia en calidad de oyente para aprender arte dramático. Con trece años fue autorizada para aparecer en una función teatral. Y ya con su carné profesional, a las puertas de la juventud, Alicia fue desarrollando toda la vocación que portaba dentro de sí, lo mismo en personajes cómicos que dramáticos.

Saltándonos los títulos de su larga biografía artística nos detenemos en sus últimos tiempos cuando aparecía en series de gran audiencia: Las chicas de oro (formando cuarteto junto a Concha Velasco, Lola Herrera y Carmen Maura) y en Paquita Salas, año 2016, como madre de la protagonista. Desde luego fue en Cuéntame donde redobló esa popularidad obtenida con el paso del tiempo, al lado de María Galiana. Esas mujeres maduras, Valentina y Herminia, que decían sus parlamentos con la naturalidad de quiénes "sabían decir sus papeles", el arte de la interpretación que no poseen tantas otras jovencitas a las que no se les entiende lo que dicen. Pero es que Alicia Hermida era una excelente maestra de actores, sin que ella pretendiera aleccionar a nadie. No obstante, los ejecutivos de la serie la contrataron también para que repasara los textos de aquellos actores jovencitos de Cuéntame, que poco sabían de pronunciación, manera de moverse ante las cámaras, de escuchar a sus interlocutores… Ricardo Gómez (Carlitos Alcántara) reconocía ese trabajo docente de Alicia, y también otros chavales. Y eso que ella no pretendió jamás sentar cátedra de profesora. Pero lo era: una maestra.

Premiada por sus propios compañeros de la Unión de Actores, Alicia desapareció un día de Cuéntame. Y en la residencia de mayores donde siempre estaba con su esposo, asidas sus manos como dos eternos enamorados, imaginamos que algunas veces intervino en pequeñas representaciones junto a sus compañeros. Y allí, a medio centenar de kilómetros de Madrid, rodeada del campo, con la serenidad que ya da la vejez, Alicia Hermida se ha ido apagando hasta cerrar definitivamente sus ojos.