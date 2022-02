Fiona Ferrer: "Las falsas copias hacen mucho daño a las firmas"

Fiona Ferrer es una empresaria que vive volcada en su trabajo, su vida transcurre en un avión, como se suele decir. Tiene una gran vinculación con Colombia, un país donde le ha brindado grandes oportunidades, y con el que mantiene negocios. El ultimo es dar a conocer unas joyas con diseños precolombinos y unos pijamas muy originales de seda natural.

"Yo soy la distribuidora de una firma que se llama Flora Amazona Latinoamericana para España y Portugal, y todo esto que está expuesto se produce en Colombia. Lo hemos presentado en Madrid y también en Sevilla, en la tienda de Lourdes Montes y Rocío Terry, somos muy amigas".

Joyas de Fiona Ferrer | Archivo

Tal y como explica Fiona Ferrer, "esta colección se llama Mundo Circular porque uno de los lemas de mi libro, que se llama La Estilista, dice que el mundo es circular, todo vuelve y se devuelve, y al final nos volvemos a encontrar y el karma existe. Y a raíz de esto nació todo. Con las ventas de mi libro estoy muy contenta, porque a pesar de lo poco que se lee, han ido muy bien. Ya estoy preparando la segunda parte".

Una imagen del evento | Archivo

Una imagen del evento | Archivo

Fiona explica que "volviendo a Colombia, tengo que decir que siempre he tenido mucha vinculación con ese país que me fascina, sus diseñadores son magníficos, el trabajo artesanal que hacen es maravilloso. Durante 2 años he sido asesora de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la parte de moda. Todo lo que estamos presentando , la mano de obra, la valoramos mucho, somos muy estrictos aunque pueda encarecer un poco el producto, y las copias hacen mucho daño a las firmas. De hecho nosotros, hasta que no ha llegado la colección a España, no se ha subido nada en redes para evitar los plagios".

Fiona y Carlos Pérez Gimeno | Archivo